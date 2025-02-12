بالصور- مفتي الجمهورية يلقي ندوة حول بناء الإنسان بتعليم كفر الشيخ

كفر الشيخ - إسلام عمار:



القى الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية ورئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، كلمة خلال الندوة التي نظمتها مديرية التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ.

وشهدت الندوة حضورًا كثيفًا من المدرسين، والأخصائيين، والطلاب من مدارس محافظة كفر الشيخ، وتأتي في إطار جهود دار الإفتاء لتعزيز الوعي الديني والثقافي والمجتمعي في شتى المجالات بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم.

جاء ذلك بحضور الدكتور علاء جودة، وكيل وزارة التربية والتعليم، والأستاذ أمين الدسوقي، مدير عام الأنشطة الثقافية والفنية والاجتماعية بوزارة التربية والتعليم، وذلك برعاية اللواء الدكتور علاء عبدالمعطي، محافظ كفر الشيخ.

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وأكد المفتي خلال كلمته في الندوة أن ذلك اللقاء يمثل له ميزة خاصة، وذلك لحديثه عن مقصد عظيم من مقاصد الإسلام، وهو بناء الإنسان، وأن العقيدة الصحيحة هي أساس بناء الإنسان، إذ تجعله ثابتًا لا تزعزعه الأهواء، وتمنحه القوة لمواجهة التحديات.

ولفت إلى أن الله بدأ ببناء الإنسان من خلال ترسيخ العقيدة ضاربًا مثالًا بذلك بأن الطالب إذا أراد أن يكون طبيبًا أو مهندسًا، فلا بد أن يؤمن بهذا الهدف إيمانًا راسخًا، و يسعى لتحقيقه، ورسوخ العقيدة يحمي الإنسان من الانحراف الفكري والتطرف.



وأوضح المفتي أن العبادة تقوي العلاقة بين الإنسان وربه، وتمنحه التوازن النفسي والروحي.

وأكد أن الإسلام يسر العبادات ولم يجعلها مشقة، مستشهدًا بأحكام قصر الصلاة والجمع الصوري للصلوات.

وأشار إلى أن العبادة ليست مجرد طقوس، بل تهذب السلوك، وتدفع الإنسان إلى الإخلاص، والمراقبة الذاتية، والاجتهاد في العمل.



وأكد أن الأخلاق هي أساس استقرار المجتمعات، مستشهدًا بالدول التي اعتمدت على الاقتصاد الرأسمالي أو الشيوعي دون الاهتمام بالأخلاق، مما أدى إلى انهيارها.

وأشار إلى أن الأخلاق تُكتسب من الدين والعرف والبيئة مثلما كان سلوك الطلاب قديمًا في احترام المعلم، وتغيير الطريق عند رؤيته، والنزول عن الدابة احترامًا له، داعيًا إلى إعادة هذه القيم في المجتمع.

ودعا بالابتعاد عن الغش، والكذب، والخداع، والحقد، والحسد، لما لها من آثار مدمرة على الفرد والمجتمع.



أكد فضيلته أن العلم هو أساس تقدم الأمم إذ أن رسالة الوحي بدأت وانتهت بالعلم فنزلت أول آية في القرآن: (اقرأ).

وحذر من مافيا الأدوية والفيروسات، واستغلال العلم في الإفساد بدلًا من الإصلاح، والعلم النافع هو الذي يبني الإنسان، وينمي شخصيته، ويقوي عقله، ويخدم المجتمع.



ولفت إلى أهمية استخدام العقل في التعامل مع العادات والتقاليد والمجتمعوظون اتباع الأفكار الهدامة دون تفكير أو وعيومستشهدًا بقوله تعالى: (لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا).

وضرب مفتي الجمهورية مثالًا بأن بعض الأشخاص ينخدعون بالشائعات أو الأفكار المتطرفة، لأنهم لا يستخدمون عقولهم في التمييز بين الحق والباطل، داعيًا الطلاب إلى التفكير النقدي والتحليل السليم للمعلومات.



وشدد فضيلته على أهمية الاهتمام بالصحة البدنية، والابتعاد عن العادات الضارة مثل التدخين والمخدرات كما جاء قي حديث النبي ﷺ: "نهى عن كل مسكر ومفتر".

كما حذر من السهر الزائد أمام وسائل التواصل الاجتماعي، وإدمان المواقع الإباحية، مستشهدًا بقوله تعالى: (وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا) لأن الحفاظ على صحة البدن يعين الإنسان على القيام بواجباته الدينية والدنيوية بكفاءة.

وأشار إلى أن الزكاة ليست فقط تطهيرًا للمال، بل وسيلة لنشر التكافل الاجتماعي، والقضاء على الفجوة بين الأغنياء والفقراء، مما يؤدي إلى تعزيز الاستقرار المجتمعي. كما أن الصوم ينمي في الإنسان الإخلاص والمراقبة الذاتية، إذ أن الصيام عبادة لا يطلع عليها إلا الله، مستشهدًا بالحديث القدسي: "كل عمل ابن آدم له إلا الصوم، فإنه لي وأنا أجزي به".



واختتم حديثه محذرًا من إهمال العبادات والقيم الأخلاقية، لما له من أثر سلبي على الفرد والمجتمع، داعيًا إلى الاستفادة من شهر رمضان في تقوية الإرادة، والتحصيل العلمي، والتقرب إلى الله.

