"ينصر دينك يا سيادة المحافظ".. سيدة تدعو لمحافظ المنيا بعد رفع قيمة إيجار محلات قديمة تملكها- صور

المنيا- جمال محمد:

"ينصر دينك يا سيادة المحافظ.. 45 سنة محدش جبلي حقي إلا هو".. هكذا ظهرت سيدة مسنة في السبعينات من عمرها وهي ممسكة بيد اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، وتسير معه في مدينة ملوي على هامش جولته التفقدية، وفق بث مباشر نشرته صفحة المحافظة الرسمية.

وكان اللواء عماد كدواني محافظ المنيا قد أجرى جولة تفقدية لمركز ملوي، صباح اليوم الأربعاء، وتفقد قرية المعصرة، وخلال جولته في المدينة قدمت إليه سيدة مسنة، تشتكي من ضعف إيجار محلين تمتلكهما منذ عشرات السنين، ولا يدفع المستأجرين سوى 500 جنيه فقط رغم القيمة الإيجارية العالية في تلك المدينة والتي تتخطى 5 آلاف جنيه.

ووجه المحافظ المستأجرين برفع القيمة الإيجارية من أجل مساعدة تلك السيدة المسنة، وتم رفعها للضعف ( 1000 جنيه لكل محل) ووجه مسؤولي مجلس المدينة بمتابعة الأمر فضلاً عن صرف 2000 جنيه للسيدة كإيجار المحلين لحين دفعها من قبل المستأجرين.