تأخروا عن طابور الصباح.. إحالة مدير ووكيل مدرسة في الفيوم للتحقيق

الفيوم - حسين فتحى:

أحال الدكتور خالد قبيصى وكيل وزارة التربية والتعليم، كلا من مدير ووكيل مدرسة الشيخ حسن الإعدادية بنين التابعة لإدارة غرب التعليمية للتحقيق العاجل، لتأخرهم عن حضور طابور الصباح وعدم انضباط المدرسة، وكذلك إحالة عدد من المعلمين للتحقيق بسبب التأخير عن الطابور.

أكد وكيل الوزارة، أهمية انضباط المدارس وضرورة حضور مديري ووكلاء المدارس وجميع المعلمين في طابور الصباح وتحية العلم، وأشار إلى أن حضور جميع العاملين بالمدرسة طابور الصباح من أجل تحقيق يوم دراسي منظم، ومنضبط، ولإرسال رسالة قوية للطلاب حول أهمية الالتزام والانضباط.

وشدد قبيصي على أن الانضباط في طابور الصباح يعكس مستوى الجدية في العمل التعليمي ويعزز من خلق بيئة تعليمية جيدة تحفز الطلاب على الالتزام والحضور المنتظم، كما أكد على ضرورة التزام جميع العاملين في المدارس بالإجراءات واللوائح المعمول بها لضمان سير العملية التعليمية بأعلى مستوى من الكفاءة.

وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم أن هذه الجهود تهدف إلى تعزيز التفاعل الإيجابي بين المعلمين والطلاب ورفع مستوى التحصيل العلمي في المدارس على مستوى المحافظة.

جاء ذلك خلال زيارة وكيل الوزارة للمدرسة صباح الأربعاء لمتابعة سير العملية التعليمية.