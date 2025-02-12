بالصور- محافظ أسيوط يتفقد الأعمال النهائية لمجمع المحارق استعدادًا للافتتاح

أسيوط - محمود عجمي:

تفقد اللواء هشام أبوالنصر، محافظ أسيوط، الأعمال النهائية لمجمع محارق أسيوط، الذي سيتم افتتاحه قريبًا في الظهير الصحراوي الغربي بقرية ريفا، مركز أسيوط.

المشروع بلغت تكلفته 59 مليون جنيه، يتمتع بسعة عمل يومية تصل إلى 4.5 طن، وبدعم من وزارة الصحة والسكان.

تأتي هذه الخطوة في إطار خطة الدولة، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتطوير منظومة النفايات الخطرة والمحارق، ومواجهة المخالفات البيئية، تنفيذًا لخطة التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

رافق المحافظ خلال الجولة الدكتور محمد زين، وكيل وزارة الصحة والسكان بأسيوط، والدكتور أحمد سيد موسى، وكيل مديرية الصحة للشئون الوقائية بأسيوط، وعلاء مصطفى عبد العظيم، مدير مجمع محارق أسيوط، والدكتور محمد سيد، مدير إدارة النفايات الطبية والخطرة بمديرية الصحة بأسيوط، ومصطفى فهمي، مدير إدارة المتابعة الميدانية بالمحافظة.

شملت الجولة تفقد الأعمال الإنشائية والتشطيبات النهائية للمجمع، الذي يمتد على مساحة 3 أفدنة، ويضم مباني إدارية وخدمية وسكنية، بالإضافة إلى مبنى المحولات الكهربائية والديزل، وغرف تجميع النفايات، ومبنى ميزان بسكول.

استمع المحافظ إلى شرح مفصل من الدكتور محمد سيد، مدير إدارة النفايات الطبية والخطرة، الذي أوضح أن المجمع يضم 14 محرقة و11 معصرة، تم تنفيذها بدعم من وزارة الصحة والسكان.

أكد أبو النصر على أهمية مجمع المحارق في الحفاظ على البيئة والصحة العامة للمواطنين، حيث يخدم أكثر من 3500 منفذ طبي على مستوى المحافظة، منها 22 مستشفى حكومي، و264 وحدة صحية، و3113 منشأة طبية خاصة، ويتم تجميع النفايات الطبية الخطرة من هذه المنشآت، بما في ذلك النفايات الحادة والصيدلانية والسامة للجينات والمعدية، ويتم التخلص منها بأمان من خلال هذه المنظومة، التي تم توفير القوى البشرية اللازمة لها ووسائل النقل والقدرات الميكانيكية والخدمات المجتمعية والتعاقدات، بالإضافة إلى توفير الاحتياطي الاستراتيجي من السولار.

وأوضح وكيل وزارة الصحة بأسيوط أن المشروع يتكون من مبنى إداري بمساحة 240 متر مربع، ومبنى سكني بمساحة 350 متر مربع، ومبنى للنفايات قبل الحرق بمساحة 200 متر مربع، ومبنى للنفايات بعد الحرق بمساحة 135 متر مربع، ومبنى غرف الكهرباء والمولد بمساحة 90 متر مربع، ومبنى غرفة الأمن بمساحة 45 متر مربع، ومبنى ميزان البسكول بمساحة 50 متر مربع، ومغسلة سيارات بمساحة 100 متر مربع، ومبنى خدمات عمال بمساحة 80 متر مربع، وقواعد المحارق بمساحة 850 متر مربع، والموقع العام بمساحة 10000 متر مربع، وخزان صرف بمساحة 66 متر مربع، وخزان مياه الشرب والحريق وغرفة الطلمبات بمساحة 165 متر مربع.