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استقرار حالة مصابي حادث طريق جمصة

10:28 م الثلاثاء 11 فبراير 2025

الدكتور تامر مدكور وكيل وزارة الصحة بمحافظة الدقهل

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الدقهلية – رامي محمود:

أكد الدكتور تامر مدكور، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، استقرار الحالة الصحية لمصابي حادث تصادم ميني باص كان يقل 22 عاملًا خلال عودتهم من عملهم بالمنطقة الصناعية بمدينة جمصة، مع سيارة نقل.

وأوضح مدكور أن الإصابات اقتصرت على سحجات وكدمات بسيطة، دون وجود حالات حرجة، مشيرًا إلى نقل 6 حالات إلى مستشفى بلقاس، وخروج 7 آخرين لعدم وجود إصابات، بينما غادر 5 مصابين على مسؤوليتهم الشخصية بعد تحسنهم، فيما تبقى 4 حالات تحت الملاحظة ومن المتوقع خروجهم خلال ساعة.

وكانت الأجهزة الأمنية قد تلقت بلاغًا عن تصادم ميني باص يقل عمالًا من أحد المصانع مع سيارة نقل على الطريق الدولي الساحلي أمام مدينة جمصة، ما أسفر عن إصابة 21 شخصًا.

وجرى الدفع بـ16 سيارة إسعاف إلى موقع الحادث، ونقل المصابين إلى مستشفى جمصة المركزي لتلقي العلاج، فيما تتولى النيابة التحقيق في الواقعة.

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