بالصور .. محافظ الدقهلية يكرم شيماء عكاشة: نموذج يحتذى به

الدقهلية - رامي محمود:

استقبل اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، اليوم الاثنين، الدكتورة شيماء عكاشة، متدربة الدفعة الأولى من البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة، وذلك بحضور اللواء محمد صلاح ابو كريشه وكيل الوزارة السكرتير العام للمحافظة.

ومنح مرزوق المتدربة شهادة شكر وتقدير في نهاية فترة تدريبها بمحافظة الدقهلية، وثمن دور الأكاديمية الوطنية للتدريب في تعزيز تنفيذ برنامج "المرأة تقود للتنفيذيات" بمشاركة محافظة الدقهلية.

وقال مرزوق، إن المتدربة خلال فترة تدريبها بمحافظة الدقهلية كانت نموذجا يحتذي به لمتدربات الأكاديمية الوطنية للتدريب.

وأوضح المحافظ أنه جرى تجهيز الإمكانيات المتاحة للمحافظة بالقطاعات التنفيذية لاستقبال المتدربة خلال فترة التدريب لها على مدار شهر وذلك من أجل التطبيق العملي لما تم دراسته بالاكاديمية الوطنية للتدريب، مؤكدا أن مثل هذه البرامج التي تنفذها مصر لإعداد الشباب والمرأة وتأهيلهم للقيادة ليصبحوا قادرين على صنع السياسات وإدارة وصنع القرار.

ومن جانبه أوضح اللواء محمد صلاح الدين، السكرتير العام للمحافظة، أنه وضع برنامج مكثف للمتدربة داخل محافظة الدقهلية على مدار الشهر للتدريب العلمي ومعرفة جميع العمليات والإجراءات التي تتم داخل المحافظة سواء داخل الديوان العام او داخل مجالس المدن والأحياء ومديريات الخدمات.

يذكر أن البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة، هو أحد أهم برامج الأكاديمية الوطنية للتدريب ، تحت رعاية الرئيس، تم إعداده وتصميمه لكي يكون قاطرة التقدم ومصنع قيادات المستقبل.

و شارك في إعداد البرنامج العديد من الخبرات الأجنبية والمصرية لتخريج نخبة تعول عليها الدولة لتحقيق التقدم والازدهار ،طريقهم الاجتهاد والمثابرة والإيمان والعمل الجاد.