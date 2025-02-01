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مصاب بطلق ناري.. جهود أمنية لكشف غموض مقتل شخص داخل تاكسي بالمنيا

08:32 م السبت 01 فبراير 2025

العثور على جثة شخص

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المنيا-جمال محمد:

تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا، جهودها لكشف غموض العثور على جثة شخص مصاب بطلق ناري داخل سيارة تاكسي بإحدى القرى.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا، تلقت إخطاراً بورود إشارة من غرفة عمليات النجدة بالعثور على جثة شخص مصاب بطلق ناري داخل سيارة تاكسي.

انتقلت الاسعاف والأجهزة الأمنية لموقع الحادث، وتبين مقتل شخص إثر تلقيه طلق ناري نافذ بالصدر.

جرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الصدر، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، وتشكيل فريق من البحث الجنائي لكشف غموض الواقعة وضبط المتهمين.

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