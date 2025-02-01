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محافظ بورسعيد يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 74.5%

01:20 م السبت 01 فبراير 2025

محافظ بورسعيد يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية

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بورسعيد - طارق الرفاعي:

اعتمد اللواء أركان حرب محب حبشي، محافظ بورسعيد، اليوم السبت، نتيجة الشهادة الإعدادية بالمحافظة للفصل الدراسي الأول لعام 2024/2025 بنسبة نجاح بلغت 74.5%.

وبلغ عدد المتقدمين للشهادة الإعدادية 14792 طالب وطالبة، حضر منهم 14774 طالباً وطالبة، بينما إجمالي الطلاب الناجحين 11011 طالب وطالبة.

وقدم المحافظ التهنئة لجميع الطلاب الناجحين متمنياً لهم دوام التفوق في حياتهم التعليمية والمهنية، كما قدم الشكر لأولياء الأمور على مجهوداتهم المبذولة ومساهمتهم في نجاح أبنائهم وتقديرهم لأهمية العلم.

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محافظ بورسعيد اللواء أركان حرب محب حبشي نتيجة الشهادة الإعدادية
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