استدرجها لمسكنه.. ضبط مدرس متهم بهتك عرض طفلة في شبرا

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

ألقت أجهزة مديرية أمن القليوبية القبض على مدرس رياضيات (43 عامًا)، متهم بارتكاب جريمة هتك عرض طفلة لا يتجاوز عمرها 10 سنوات، والتعدي عليها جنسيًا داخل منزله بمنطقة "بهتيم" بمدينة شبرا الخيمة، وذلك بعد ساعات قليلة من تلقي البلاغ وتشكيل فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة التي هزت الأوساط الأهلية.

تفاصيل السقوط والاعتراف

تمكنت مباحث قسم ثان شبرا الخيمة من ضبط المدعو "محمد. ص.ع"، عقب تقنين الإجراءات والتأكد من صحة التحريات. وبمواجهته أمام جهات التحقيق بما أسفر عنه الضبط وأقوال الطفلة الضحية، أقر بارتكاب الجريمة تفصيليًا. وقد تم تحرير المحضر رقم 35881 جنح قسم ثان شبرا الخيمة، وجارٍ عرضه حاليًا على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

بلاغ الأب والدليل الدامي

كان اللواء أشرف جاب الله، مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، قد تلقى إخطارًا من اللواء محمد السيد، مدير إدارة المباحث الجنائية، بورود بلاغ للمقدم مصطفى دياب، رئيس مباحث القسم، من المواطن "سيد ع.ط" (38 سنة – أمين مخازن).

اتهم الأب المدرس المذكور بالتعدي على ابنته "س. س"، مشيرًا إلى أن الأسرة اكتشفت الكارثة عقب عودة الطفلة للمنزل وملاحظة وجود "آثار دماء" على ملابسها الداخلية، مما دفعها للاعتراف بما حدث.

فخ الحمام

كشفت التحريات الأمنية عن تفاصيل الجريمة، حيث تبين أن الطفلة الضحية كانت قد أنهت درسها في نفس العقار، وصعدت إلى شقة المتهم لاصطحاب شقيقتها الصغرى التي كانت تتلقى درسًا خصوصيًا لديه. وعندما طلبت الطفلة استخدام "الحمام"، استغل المدرس تواجدها بمفردها بعيدًا عن الأعين واقتحم المكان عليها ليتعدى عليها جنسيًا، مستغلًا براءتها وحداثة سنها.