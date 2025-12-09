الكرنك يتلألأ.. أضواء مبهرة تزين المعبد في عيد الأقصر القومي (صور)

في لوحة فنية مزجت بين عظمة التاريخ وسحر التكنولوجيا، تحولت واجهة معبد الكرنك إلى مسرح ضوئي مبهر، وذلك ضمن الفعاليات الاحتفالية التي شهدتها المحافظة بمناسبة عيدها القومي.



نفذت شركة مصر للصوت والضوء والتنمية السياحية عرضًا خاصًا استخدمت فيه أحدث المؤثرات الضوئية لإبراز التفاصيل المعمارية والنقوش الدقيقة لواجهة المعبد، مما أضفى طابعًا مهيبًا على المكان.



دعم التراث بصورة عصرية



جاءت هذه المشاركة النوعية تعزيزًا لاستراتيجية الشركة في إعادة تقديم التراث المصري برؤية بصرية جديدة، تهدف إلى إضفاء لمسات جمالية تجذب الأنظار إلى أهم المواقع الأثرية.



وقد ظهرت أعمدة وصروح المعبد في أبهى صورها، حيث تلاعبت الأضواء بالظلال لتخلق مشهدًا دراميًا يعكس شموخ الحضارة المصرية، وهو ما لاقى استحسانًا واسعًا خلال الاحتفالية التي شهدت حضورًا جماهيريًا كبيرًا من الأهالي والسائحين، إلى جانب مشاركة عدد من القيادات التنفيذية والمسؤولين بالمحافظة.



رسالة حضارية



وفي تعقيبها على الحدث، أكدت شركة مصر للصوت والضوء أن مشاركتها ليست مجرد إجراء تنظيمي، بل تأتي في إطار التزامها الوطني بدعم الفعاليات السياحية الكبرى بمحافظة الأقصر.



وشددت الشركة على حرصها الدائم على التعاون مع كافة الجهات المعنية لإظهار "الوجه الحضاري" لمصر، وتسليط الضوء على معالمها الأثرية الفريدة بطرق مبتكرة تليق بمكانتها العالمية، وتساهم في الترويج السياحي للمدينة في المحافل والمناسبات القومية.

