أمطار غزيرة على البحيرة والمحافظة ترفع الطوارئ

البحيرة - أحمد نصرة:

تعرض عدد من مدن ومراكز محافظة البحيرة، اليوم الثلاثاء، لسقوط أمطار غزيرة، بالتزامن مع توقعات هيئة الأرصاد الجوية بموجة من الطقس غير المستقر.

ورفعت محافظة البحيرة درجة الاستعداد القصوى، لمواجهة التداعيات المحتملة للتقلبات الجوية، مع الالتزام باستمرار عمل غُرف العمليات الفرعية بالمراكز والمديريات، على مدار 24 ساعة، لتلقي البلاغات، وإخطار غرفة التحكم والسيطرة أولًا بأول.

كانت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حذرت من حالة من التقلبات الجوية تستمر حتى الخميس المقبل، حيث تشهد البلاد انخفاضًا ملحوظًا في درجات الحرارة، إلى جانب نشاط للرياح وسقوط أمطار متفاوتة الشدة تمتد من شمال البلاد وحتى القاهرة الكبرى، مع احتمالية امتدادها إلى مناطق أخرى.