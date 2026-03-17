أكدت طهران رسميا مقتل علي لاريجاني أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، إلى جانب قائد قوات الباسيج الجنرال غلام رضا سليماني، إثر غارات ليلية نفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي.

بيان رسمي حول مقتل علي لاريجاني

وبحسب بيان صادر عن المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، فقد أسفرت الغارات عن مقتل علي لاريجاني مع ابنه مرتضى لاريجاني ورئيس مكتبه علي رضا بيات، بالإضافة إلى عدد من الحراس.

ونشر الحساب الرسمي الخاص به على منصة "إكس" بيان نعي جاء فيه: "لقد لحق عبد من عباد الله بربه شهيدا".

بسم الله الرحمن الرحیم



ملت عزیز و سربلند ایران!

الشعوب المسلمة وأحرار العالم:

«بنده‌ی خدا، به خدا پیوست.»

لقد لحق عبدٌ من عباد الله بربّه شهيدًا. pic.twitter.com/G1kZUqbg1L — Ali Larijani | علی لاریجانی (@alilarijani_ir) March 17, 2026

مكانة علي لاريجاني الأمنية

كان لاريجاني أحد أقوى الشخصيات في البلاد منذ مقتل المرشد الأعلى علي خامنئي في غارة جوية في اليوم الأول من الحرب.

وقد شغل سابقا منصب رئيس البرلمان ومستشارا سياسيا رفيع المستوى، حيث قدم المشورة للراحل خامنئي بشأن استراتيجية المفاوضات النووية مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وفرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات عليه في شهر يناير خلال الاحتجاجات التي عمت البلاد.

مقتل قائد الباسيج

في سياق متصل، أكدت وسائل الإعلام الإيرانية الرسمية مقتل قائد قوات الباسيج الجنرال غلام رضا سليماني.

ووفقا لوكالة أنباء "ميزان" القضائية الرسمية في إيران، أكد الحرس الثوري مقتل سليماني بشكل رسمي.

وكان سليماني أحد اثنين من كبار المسؤولين الأمنيين الذين أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، الثلاثاء، أنه قتلهما في غارات ليلية.