رسميا.. إيران تؤكد مقتل علي لاريجاني ونجله بغارة إسرائيلية

كتب : محمود الطوخي

11:23 م 17/03/2026

علي لاريجاني

أكدت طهران رسميا مقتل علي لاريجاني أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، إلى جانب قائد قوات الباسيج الجنرال غلام رضا سليماني، إثر غارات ليلية نفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي.

بيان رسمي حول مقتل علي لاريجاني

وبحسب بيان صادر عن المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، فقد أسفرت الغارات عن مقتل علي لاريجاني مع ابنه مرتضى لاريجاني ورئيس مكتبه علي رضا بيات، بالإضافة إلى عدد من الحراس.

ونشر الحساب الرسمي الخاص به على منصة "إكس" بيان نعي جاء فيه: "لقد لحق عبد من عباد الله بربه شهيدا".

مكانة علي لاريجاني الأمنية

كان لاريجاني أحد أقوى الشخصيات في البلاد منذ مقتل المرشد الأعلى علي خامنئي في غارة جوية في اليوم الأول من الحرب.

وقد شغل سابقا منصب رئيس البرلمان ومستشارا سياسيا رفيع المستوى، حيث قدم المشورة للراحل خامنئي بشأن استراتيجية المفاوضات النووية مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وفرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات عليه في شهر يناير خلال الاحتجاجات التي عمت البلاد.

مقتل قائد الباسيج

في سياق متصل، أكدت وسائل الإعلام الإيرانية الرسمية مقتل قائد قوات الباسيج الجنرال غلام رضا سليماني.

ووفقا لوكالة أنباء "ميزان" القضائية الرسمية في إيران، أكد الحرس الثوري مقتل سليماني بشكل رسمي.

وكان سليماني أحد اثنين من كبار المسؤولين الأمنيين الذين أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، الثلاثاء، أنه قتلهما في غارات ليلية.

