تعرضت قطر لهجوم جوي مكثف شمل 9 صواريخ باليستية وطائرات مسيرة قادمة من إيران،الثلاثاء.

الدفاع القطرية تعترض 9 صواريخ باليستية

وقالت الدفاع القطرية في بيان رسمي، إن الدولة تعرضت اليوم لهجوم باستخدام 9 صواريخ باليستية، بالإضافة إلى عدد من الطائرات المسيرة التي انطلقت من الأراضي الإيرانية باتجاه أهداف داخل البلاد.

وأكدت الوزارة، أن قواتها المسلحة نجحت في التعامل مع التهديد الجوي، حيث تمكنت من التصدي لجميع المقذوفات المتمثلة في 9 صواريخ باليستية والطائرات المسيرة، وإسقاطها قبل وصولها إلى أهدافها، مما حال دون وقوع أي خسائر أو أضرار مادية في المواقع المستهدفة.

السعودية تتصدى لمسيرات إيرانية

وفي سياق متصل بالتهديدات الجوية في المنطقة، أكدت وزارة الدفاع السعودية أنها اعترضت ودمرت 7 طائرات مسيرة خلال الساعات الماضية في المنطقة الشرقية من المملكة.