لماذا ترتفع أسعار الزيوت الآن؟ شعبة المواد الغذائية تفسر الأسباب

قال جازم المنوفي، عضو شعبة المواد الغذائية باتحاد الغرف التجارية، لـ"مصراوي"، إن ارتفاع أسعار الزيوت في الأسواق خلال الفترة الحالية يرجع إلى مجموعة من العوامل العالمية والمحلية المتداخلة، التي ساهمت في زيادة الضغوط على الأسعار.

التوترات العالمية تضغط على أسعار الزيوت

وأوضح المنوفي أن التوترات العالمية تلعب دورًا محوريًا في تحريك الأسعار، خاصة مع تأثر سلاسل الإمداد وارتفاع تكاليف الإنتاج، إلى جانب زيادة أسعار المواد الخام عالميًا، فضلًا عن ارتفاع تكاليف الشحن والنقل.

وأضاف أن بعض الدول المصدرة اتجهت إلى تقليل الكميات المعروضة أو فرض قيود على التصدير، ما تسبب في ضغوط إضافية على الأسواق الدولية، وانعكس بشكل مباشر على الأسعار محليًا.

تحركات حكومية لاحتواء أزمة ارتفاع الأسعار

وأشار عضو شعبة المواد الغذائية باتحاد الغرف التجارية إلى أن الحكومة المصرية تتعامل مع هذه التحديات بشكل متوازن، من خلال تنويع مصادر الاستيراد، وتعزيز المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية، بالإضافة إلى دعم التوسع في الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الخارج.

وأكد أن هذه الإجراءات تساهم في تقليل حدة التأثيرات العالمية على السوق المحلي، والحفاظ على استقرار نسبي في توافر السلع.

زيادات سعرية متفاوتة في أسعار الزيوت

ولفت المنوفي إلى أن الشركات رفعت بالفعل أسعار الزيوت والسمن، سواء العبوات الصغيرة أو الصفائح التي يصل وزنها إلى 10 كيلوجرامات، بقيم تتراوح بين 5 و50 جنيهًا بحسب نوع المنتج والعلامة التجارية.

اقرأ أيضًا:

توقعات أسعار الزيوت خلال الفترة المقبلة

وفيما يتعلق بالتوقعات، رجح المنوفي استمرار حالة التذبذب في أسعار الزيوت على المدى القصير، في ظل استمرار الضغوط العالمية.

وأشار في الوقت نفسه إلى أن استقرار سلاسل الإمداد تدريجيًا، إلى جانب الإجراءات الحكومية، قد يدفع الأسواق نحو حالة من التوازن النسبي خلال الفترة المقبلة.

اقرأ أيضًا:

