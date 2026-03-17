انهارت عليهما الرمال.. مصرع شخصين أثناء حفر بيارة داخل مزرعة بالبحيرة

كتب : أحمد نصرة

08:54 م 17/03/2026

لقى صاحب مزرعة وعامل مصرعهما، اليوم الثلاثاء، إثر انهيار الرمال عليهما أثناء حفر بيارة صرف داخل إحدى المزارع بقرية النجاح، التابعة لمركز بدر، بمحافظة البحيرة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارًا من مأمور مركز شرطة بدر، يفيد بانهيار الرمال على شخصين داخل مزرعة بدائرة المركز، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية، مدعومة بمعدات الوحدة المحلية لمركز ومدينة بدر، وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث.

تفاصيل الحادث

كشفت المعاينة الأولية، انهيار الرمال داخل حفرة أثناء قيام العمال بحفر بيارة لصرف الأرض، بمزرعة مملوكة لشخص يدعى صبحي م.ع.أ.ع، 50 عامًا، مقيم قرية طنوب بمحافظة المنوفية.

أسماء الضحايا

انتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث وتبين وفاة صبحي م.ع.أ.ع، 50 عامًا، وسيد أ.س.ت، 29 عامًا، عامل، مقيمان قرية طنوب بمحافظة المنوفية.

أوضحت التحريات، أنه أثناء قيام العامل بالحفر انهارت عليه الرمال وسقط داخل الحفرة، وعند محاولة صاحب المزرعة إنقاذه انهارت عليه الرمال أيضًا، ما أدى إلى وفاتهما في الحال.

جرى انتشال الجثتين من أسفل الرمال، ونقلهما إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى بدر المركزي، وحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت جهات التحقيق لمباشرة التحقيق.

