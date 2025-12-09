استحداث وحدة لجراحات القلب فى مستشفى صدر منوف

المنوفية- أحمد الباهي:

أعلن اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، اليوم الثلاثاء، استحداث وحدة جديدة لجراحات القلب والصدر بمستشفى صدر منوف، كأول صرح طبي متخصص بمستشفيات مديرية الشؤون الصحية بالمحافظة، لتقديم خدمات طبية وعلاجية متكاملة والمساهمة في إنهاء قوائم الانتظار، وذلك من خلال المشاركة المجتمعية لتحسين جودة الخدمات الصحية.

جاء ذلك خلال اجتماع تنسيقي عقده المحافظ بمكتبه بالديوان العام، بحضور الدكتور عمرو مصطفى وكيل وزارة الصحة، والدكتور محمد سلامة مدير الطب العلاجي بالمديرية، والدكتور إيهاب النجار مدير مستشفى صدر منوف، والحاج شاكر حمودة رئيس مجلس إدارة مؤسسة أهل الخير بمنوف، وعدد من ممثلي المؤسسة وشركة ألفا ميد.

ووجه محافظ المنوفية وكيل وزارة الصحة بسرعة البدء في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتنفيذ وحدة جراحات القلب والصدر بمستشفى صدر منوف، مع التنسيق الكامل مع الجهات المعنية وتذليل أي معوقات أولًا بأول، كونها أول وحدة متخصصة من نوعها لخدمة مرضى القلب والصدر بالمحافظة، مكلفًا بالتنسيق ومخاطبة وزارة الصحة، قطاع الطب العلاجي، لتوفير التجهيزات الطبية اللازمة تمهيدًا لدخول الوحدة الخدمة أمام المواطنين.

وأوضح وكيل وزارة الصحة أن المحافظة تضم حاليًا وحدتي قسطرة قلب بمستشفيي منوف وأشمون العام، تخدمان أكثر من 30 حالة شهريًا، سواء بنظام التأمين الصحي أو نفقة الدولة، من الحالات التي تحتاج إلى تدخلات جراحية متقدمة مثل جراحات القلب المفتوح.

وأكد محافظ المنوفية أن الارتقاء بالخدمات الصحية يأتي على رأس أولويات المحافظة، باعتبار المواطن هو المحور الرئيسي للتنمية، مشيرًا إلى استمرار التعاون مع جميع الجهات والمؤسسات وتقديم الدعم الكامل للمنشآت الصحية، لضمان تقديم خدمة طبية تليق بالمواطن، لافتًا إلى أن وحدة جراحات القلب والصدر الجديدة تمثل إضافة قوية ونقلة نوعية للمنظومة الصحية بالمحافظة، وتُسهم في تخفيف المعاناة عن المرضى وذويهم.

وثمّن المحافظ الدور الحيوي لرجال الأعمال ومنظمات المجتمع المدني، وعلى رأسها مؤسسة أهل الخير بمنوف، لدعم القطاع الصحي والمشاركة الفعالة في تطوير الخدمات الطبية بالمحافظة.