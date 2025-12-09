بالصور- محافظ الوادي الجديد في جولة مفاجئة على مخابز الخارجة

الوادي الجديد – محمد الباريسي:

أجرى اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اليوم الثلاثاء، جولة مفاجئة لأحد مخابز مدينة الخارجة، وذلك للوقوف على مدى الالتزام بجودة إنتاج رغيف الخبز ومطابقته للمواصفات التموينية، يرافقه جهاد متولي رئيس المركز، والدكتورة سلوى مصطفى، مدير عام التموين بالمحافظة.

ووجّه المحافظ بتحرير مخالفة للمخبز لعدم وجود موازين وتوقيع غرامة مالية لمخالفة الوزن المقرر للرغيف، والتلاعب بحق المواطنين في الحصول على الدعم ورغيف مطابق للمواصفات، وتوجيه إنذار بالغلق مع وقف حصته من الدقيق حتى نهاية الأسبوع الحالي لحين سداد الغرامة، يجري بعدها إغلاق المخبز بشكل نهائي من منظومة الوزارة.

كما كلّف التموين بتكثيف المرور على المخابز للتأكد من التزامها بالأوزان وتطبيق مبادرة "حقك بالميزان" واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وتوقيع أقصى عقوبة قانونية.