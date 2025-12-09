أمطار خفيفة بأسيوط وتحذيرات من الاقتراب من أعمدة الإنارة -صور

أسيوط ـ محمود عجمي:

شهدت مدن ومراكز محافظة أسيوط، صباح اليوم الثلاثاء، سقوط أمطار خفيفة مصحوبة بانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، واستمرار حركة الرياح وتقلبات الطقس على مستوى المحافظة.

وأوضح مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ بأسيوط، أن مراكز ديروط، البداري، ساحل سليم، أسيوط، الفتح، أبنوب، ومنفلوط شهدت هطول أمطار خفيفة، مشددًا على ضرورة الالتزام بالتعليمات أثناء سقوط الأمطار، وأهمها الابتعاد عن أعمدة الإنارة واللوحات الإعلانية وأكشاك الكهرباء، والقيادة بحذر على الطرق السريعة والصحراوية.

من جانبه، أعلن اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المراكز والأحياء وغرف العمليات الفرعية، استعدادًا لمواجهة موجة الطقس السيئ المتوقعة، مع انعقاد غرفة إدارة الكوارث والأزمات بالمحافظة ومركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ بشكل مستمر، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، لاتخاذ التدابير اللازمة لضمان سلامة المواطنين والممتلكات.

وأشار المحافظ، إلى تنفيذ حزمة من الإجراءات الاحترازية، تشمل رفع جاهزية القطاعات الخدمية كافة، مثل المرور، الطرق، الكهرباء، المياه، والصرف الصحي، إلى جانب نشر فرق الطوارئ على الطرق السريعة والفرعية لضمان انسيابية الحركة والتعامل مع أي طارئ.

كما تم تجهيز معدات كسح المياه وسيارات الحماية المدنية والإطفاء للتدخل الفوري، والتأكد من سلامة مخرات السيول، وتوعية المواطنين بمخاطر الطقس السيئ وإرشادهم لاتباع تعليمات السلامة.

ودعا المحافظ المواطنين إلى توخي الحذر أثناء القيادة، وتجنب الاقتراب من أعمدة الكهرباء أو السير تحت الأسلاك، وعدم الوقوف بجانب الأشجار أو اللوحات الإعلانية في حال هبوب رياح شديدة، والابتعاد عن الأماكن المكشوفة حال حدوث البرق.