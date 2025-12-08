وصول نتائج عينات الـDNA لمستشاري المنيا الأربعة.. وتحديد موعد الجنازة

المنيا - جمال محمد:

كشفت مصادر بمستشفى ملوي التخصصي جنوب محافظة المنيا عن وصول نتائج تحاليل الحمض النووي DNA للمستشارين الأربعة المتوفين في حادث تصادم سيارتين نصف نقل وملاكي أمس الأحد، على الطريق الصحراوي الشرقي أثناء عودتهم من محكمة ديروط بمحافظة أسيوط.

وذكرت مصادر عن تشييع جثامين المتوفين الأربعة في مسيرة تبدأ، مساء اليوم، من أمام نادي القضاة بكورنيش النيل بمدينة المنيا وحتى مسجد الفولي، ليتم صلاة الجنازة عليهم وتشييعهم إلى مثواهم الأخير.

وكان الطريق الصحراوي الشرقي القديم جنوب محافظة المنيا وبالتحديد بالقرب من مركز ملوي شهد أمس الأحد حادث تصادم سيارة نصف نقل وأخرى ملاكي، ليتسبب الحادث المروع في وفاة المستشارين الأربعة أثناء عودتهم من عملهم بمحكمة ديروط، وإصابة اثنين من مستقلة السيارة نصف النقل.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا تلقت إخطارًا بوقوع الحادث، وجرى الدفع بعدد من سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث.

وتبين أن المتوفين هم 4 مستشارين بدائرة المدني الكلي بمحكمة ديروط، وهم: المستشار محمد محمد إبراهيم البكرى، وشهرته محمد البكري، والمستشار مصطفى محمد مصطفى عصيدة، والمستشار اسلام حمدى كاشف، والمستشار محمد عبد الناصر محمد.

وكشفت المعاينة الأولية اصطدام سيارتين ملاكي ونصف نقل، بسبب السرعة الزائدة من قبل السائقين، مما أسفر عن انفجار السيارة الملاكي ومصرع 4 من مستقليها وتفحم جثثهم، وإصابة 2 آخرين، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، كما تم التحفظ على السيارتين، وقائد السيارة النصف نقل.

ونعت وزارة العدل في بيان رسمي عبر صفحتها المستشارين الأربعة الذين انتقلوا إلى رحمة الله تعالى في طريق عودتهم من عملهم بعد أداء رسالتهم في ارساء دعائم العدالة ويعربون عن خالص التعازي والمواساة لآسر الشهداء وأن يلهمهم الله الصبر والسلوان وأن يتغمد الشهداء بواسع رحمته وأن يسكنهم الفردوس الأعلى.

كما نعت محكمة أسيوط الابتدائية المستشارين المتوفين، في نعي جاء فيه: المستشار أحمد حامد، رئيس محكمة شمال أسيوط الإبتدائية، والمستشار ياسر عبداللطيف رئيس الاستئناف مدير إدارة تنفيذ الأحكام بمحكمة شمال أسيوط الابتدائية، وجميع السادة الرؤساء والقضاة بالمحكمة والعاملين ينعون وفاة المستشارين الأربعة الرؤساء بمحكمة ديروط الكلية، داعين الله أن يرحمهم ويغفر لهم ويسكنهم فسيح الجنات.

اقرأ أيضًا:

4 مستشارين.. الكشف عن هوية ضحايا حادث صحراوي المنيا

كتلة لهب وجثث متفحمة.. ننشر الصور الأولى لحادث صحراوي المنيا

السيارة انفجرت والجثث تفحمت.. 4 وفيات ومصابان في حادث مروع بالمنيا