كتلة لهب وجثث متفحمة.. ننشر الصور الأولى لحادث صحراوي المنيا
كتب : جمال محمد
حصل مصراوي على صوراً للحادث المروع الذي شهده الطريق الصحراوي الشرقي بالقرب من مركز ملوي جنوب محافظة المنيا، وأسفر عن مصرع 4 أشخاص وتفحمت جثثهم وإصابة آخرين.
وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا إخطاراً بوقوع الحادث، وجرى الدفع بعدد من سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث.
تبين من المعاينة الأولية اصطدام سيارتين ملاكي ونصف نقل، بسبب السرعة الزائدة من قبل السائقين، مما أسفر عن انفجار السيارة الملاكي ومصرع 4 من مستقليها وتفحم جثثهم، وإصابة 2 أخرين.
جرى إخماد حريق السيارة، ونقل الجثث والمصابين إلى مستشفى ملوي، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، كما تم التحفظ على السيارتين وفتح الطريق.