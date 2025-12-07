إعلان

كتلة لهب وجثث متفحمة.. ننشر الصور الأولى لحادث صحراوي المنيا

كتب : جمال محمد

05:09 م 07/12/2025
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    حادث صحراوي المنيا
  • عرض 4 صورة
    حادث مروع بالمنيا
  • عرض 4 صورة
    حادث المنيا ٣

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

حصل مصراوي على صوراً للحادث المروع الذي شهده الطريق الصحراوي الشرقي بالقرب من مركز ملوي جنوب محافظة المنيا، وأسفر عن مصرع 4 أشخاص وتفحمت جثثهم وإصابة آخرين.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا إخطاراً بوقوع الحادث، وجرى الدفع بعدد من سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث.

تبين من المعاينة الأولية اصطدام سيارتين ملاكي ونصف نقل، بسبب السرعة الزائدة من قبل السائقين، مما أسفر عن انفجار السيارة الملاكي ومصرع 4 من مستقليها وتفحم جثثهم، وإصابة 2 أخرين.

جرى إخماد حريق السيارة، ونقل الجثث والمصابين إلى مستشفى ملوي، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، كما تم التحفظ على السيارتين وفتح الطريق.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

حادث صحراوي المنيا المنيا مركز ملوي

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

تعطل استمارة "الإعدادية" يربك الطلاب.. وأولياء الأمور يطالبون بتدخل عاجل
ما هي شروط وموانع الحصول على الدعم النقدي "تكافل وكرامة"؟
استمرار الانخفاض وأمطار.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ5 أيام
السيناريوهات المتوقعة لحسم مصير 300 طعن من المرحلة الثانية.. ماذا ينتظر المرشحين اليوم؟