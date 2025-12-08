نتنياهو: نركز على مهمة نزع سلاح غزة وتجريد حماس منه

قال رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، إن إسرائيل على وشك الانتهاء من المرحلة الأولى من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن وقف إطلاق النار بقطاع غزة.

وأوضح نتنياهو، خلال كلمته في الكنيست الإسرائيلي اليوم الاثنين، أن إسرائيل ستركز في هذا الوقت على مهمة نزع سلاح غزة وتجريد حركة المقاومة الإسلامية حماس منه.

وأشار نتنياهو، إلى أن جيش الاحتلال يبذل جهودا لإعادة جثمان آخر أسير من غزة، زاعمًا أن حماس تخرق وقف النار ولن تسمح إسرائيل لعناصرها بالتسلح وتهديدنا من جديد.

وأكد نتنياهو أن لجنة التحقيق في أحداث 7 أكتوبر 2023، ستكون مستقلة وتحظى بثقة عامة واسعة.

وألمح نتنياهو في كلمته إلى طلب العفو الذي قدمه لرئيس إسرائيل إسحاق هرتسوغ، لافتًا إلى أن مصلحة تل أبيب تقتضي تعليق محاكمته.

وأضاف رئيس حكومة الاحتلال: "هناك معضلة حقيقية هنا بين الرغبة في مواصلة فضح تعذيب القانون والاضطهاد، في ظل احتياجات وطنية لا يعلم عنها إلا القليل - تحديات أمنية وفرص عظيمة أعمل على استغلالها".