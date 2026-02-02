إعلان

هاني سري الدين يجدد طلبه بفرز يدوي لأصوات انتخابات حزب الوفد

كتب : عمرو صالح

03:27 م 02/02/2026

هاني سري الدين

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

جدد الدكتور هاني سري الدين، نائب رئيس حزب الوفد، طلبه بإتمام عملية فرز الأصوات يدويًا في الانتخابات الأخيرة للحزب، تحت إشراف اللجنة القضائية.

وأكد "سري الدين"، تقديره لإجراءات اللجنة المشرفة على الانتخابات، مشيرًا إلى اطلاعه على ردها بشأن الأصوات الباطلة في انتخابات رئاسة الوفد الأخيرة، مؤكدًا أن هذا الإجراء يهدف إلى تعزيز الشفافية وضمان نزاهة العملية الانتخابية، دون تقليل من دور اللجنة وجهودها.

وأوضح، أنه يعتز بالدكتور السيد البدوي والعلاقة الإنسانية بينهما، مشددًا على حرصه على المشاركة في إعادة بناء الحزب وتعظيم أدائه السياسي.

وأشار إلى أن الانتخابات التي جرت يوم الجمعة 30 يناير 2026 كانت تاريخية، وأكدت قدرة الوفد على تقديم نموذج ديمقراطي حضاري، يعكس دوره كضمير للأمة المصرية، مؤكداً أن الحزب سيظل حياً في وجدان المواطنين.

وأضاف نائب رئيس الوفد، أنه حرصًا على إرادة الأعضاء وحفظ حقوقهم الانتخابية، تقدم بخطاب رسمي لرئيس لجنة الانتخابات يطلب فيه إعادة فرز بعض اللجان التي تضمنت أصواتًا باطلة بلغت 18 صوتًا فرزًا يدويًا، مؤكدًا أن الفرز اليدوي لكافة اللجان هو الإجراء الأفضل والأضمن قانونيًا لتحقيق الطمأنينة والشفافية.

وأشار إلى أن نتيجة الانتخابات أظهرت وجود تيار إصلاحي قوي داخل الحزب يسعى لتجديد البناء وتحديث مؤسسات الوفد، مؤكدًا استمراره في أداء دوره داخل الحزب بكل تفان، ومشددًا على أن قوة الوفد تكمن في مشاركة أبنائه كافة في العمل السياسي.

وكانت اللجنة المشرفة على انتخابات حزب الوفد قد أعلنت فوز الدكتور السيد البدوي برئاسة الحزب بعد حصوله على 1302 صوت.

اقرأ أيضًا:

طقس الـ5 أيام.. الأرصاد: رياح وأتربة وتراجع طفيف في الحرارة

أكثر من 1500 فرصة عمل جديدة برواتب تتخطى 10 آلاف جنيه| التخصصات والتقديم

اليوم.. وزارة الأوقاف تحتفل بليلة النصف من شعبان بمسجد الحسين

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

هاني سري الدين حزب الوفد انتخابات حزب الوفد السيد البدوي

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

الإفتاء تنشر دعاء في ليلة النصف من شعبان
الذكر و الدعاء

الإفتاء تنشر دعاء في ليلة النصف من شعبان

هل نقلت إيران المواد النووية المخصبة خارج البلاد؟.. مسؤول إيراني يوضح
شئون عربية و دولية

هل نقلت إيران المواد النووية المخصبة خارج البلاد؟.. مسؤول إيراني يوضح
أول حالة تحتاج لرعاية طبية تدخل مصر من غزة مع إعادة فتح معبر رفح
شئون عربية و دولية

أول حالة تحتاج لرعاية طبية تدخل مصر من غزة مع إعادة فتح معبر رفح
تحرك حكومي جديد بشأن حماية الأطفال من المحتوى الضار
أخبار مصر

تحرك حكومي جديد بشأن حماية الأطفال من المحتوى الضار
قرار قضائي بشأن استئناف الراقصة "بوسي الأسد" على حكم حبسها سنتين
حوادث وقضايا

قرار قضائي بشأن استئناف الراقصة "بوسي الأسد" على حكم حبسها سنتين

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

برقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 بمحافظة الشرقية
سعر الذهب اليوم في مصر يرتفع بحلول التعاملات المسائية
أزمة نقص كاش في ماكينات البنوك.. ما الأسباب؟
الرقم القومي العقاري والإيجار القديم.. إطلاق التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت 2027
خسر 220 جنيها.. هبوط حاد في سعر الذهب اليوم
ارتدوا الكمامة.. الأرصاد: أجواء مغبرة وأتربة خلال ساعات