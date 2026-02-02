هاني سري الدين يجدد طلبه بفرز يدوي لأصوات انتخابات حزب الوفد

جدد الدكتور هاني سري الدين، نائب رئيس حزب الوفد، طلبه بإتمام عملية فرز الأصوات يدويًا في الانتخابات الأخيرة للحزب، تحت إشراف اللجنة القضائية.

وأكد "سري الدين"، تقديره لإجراءات اللجنة المشرفة على الانتخابات، مشيرًا إلى اطلاعه على ردها بشأن الأصوات الباطلة في انتخابات رئاسة الوفد الأخيرة، مؤكدًا أن هذا الإجراء يهدف إلى تعزيز الشفافية وضمان نزاهة العملية الانتخابية، دون تقليل من دور اللجنة وجهودها.

وأوضح، أنه يعتز بالدكتور السيد البدوي والعلاقة الإنسانية بينهما، مشددًا على حرصه على المشاركة في إعادة بناء الحزب وتعظيم أدائه السياسي.

وأشار إلى أن الانتخابات التي جرت يوم الجمعة 30 يناير 2026 كانت تاريخية، وأكدت قدرة الوفد على تقديم نموذج ديمقراطي حضاري، يعكس دوره كضمير للأمة المصرية، مؤكداً أن الحزب سيظل حياً في وجدان المواطنين.

وأضاف نائب رئيس الوفد، أنه حرصًا على إرادة الأعضاء وحفظ حقوقهم الانتخابية، تقدم بخطاب رسمي لرئيس لجنة الانتخابات يطلب فيه إعادة فرز بعض اللجان التي تضمنت أصواتًا باطلة بلغت 18 صوتًا فرزًا يدويًا، مؤكدًا أن الفرز اليدوي لكافة اللجان هو الإجراء الأفضل والأضمن قانونيًا لتحقيق الطمأنينة والشفافية.

وأشار إلى أن نتيجة الانتخابات أظهرت وجود تيار إصلاحي قوي داخل الحزب يسعى لتجديد البناء وتحديث مؤسسات الوفد، مؤكدًا استمراره في أداء دوره داخل الحزب بكل تفان، ومشددًا على أن قوة الوفد تكمن في مشاركة أبنائه كافة في العمل السياسي.

وكانت اللجنة المشرفة على انتخابات حزب الوفد قد أعلنت فوز الدكتور السيد البدوي برئاسة الحزب بعد حصوله على 1302 صوت.

