ضبط 1400 لتر لبن فاسد ومخالفات تموينية متنوعة ببني سويف (صور)

نظمت مديرية تموين بني سويف، بالتعاون مع مباحث التموين، حملة مكبرة على عدد من المحال التجارية ومحطات الوقود، في إطار ضبط الأسواق ومتابعة سلامة المنتجات المعروضة للمواطنين.

وأسفرت الحملة عن ضبط 1400 لتر لبن فرز يحتوي على حشرات وشوائب وغير صالح للاستهلاك الآدمي، بالإضافة إلى كميات من المقرمشات مجهولة المصدر.

كما تم تحرير محضر ضد إحدى محطات تعبئة البوتاجاز لامتناعها عن تسليم حصص المتعهدين، وعدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق نسبة المعالجة والإصلاح للأسطوانات المطلوبة، بالإضافة إلى تعبئة وتسليم اسطوانات غير صالحة للاستخدام.

وحررت الحملة أيضًا محضرًا ضد صاحب إحدى محطات الوقود لتصرفه في 1480 لتر سولار بطريقة غير قانونية.

جرى التحفظ على المضبوطات، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات.