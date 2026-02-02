إعلان

ضبط 1400 لتر لبن فاسد ومخالفات تموينية متنوعة ببني سويف (صور)

كتب : حمدي سليمان

01:10 م 02/02/2026
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    حملة مكبرة على عدد من المحال التجارية ومحطات الوقود (1)
  • عرض 3 صورة
    حملة مكبرة على عدد من المحال التجارية ومحطات الوقود (3)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

نظمت مديرية تموين بني سويف، بالتعاون مع مباحث التموين، حملة مكبرة على عدد من المحال التجارية ومحطات الوقود، في إطار ضبط الأسواق ومتابعة سلامة المنتجات المعروضة للمواطنين.

وأسفرت الحملة عن ضبط 1400 لتر لبن فرز يحتوي على حشرات وشوائب وغير صالح للاستهلاك الآدمي، بالإضافة إلى كميات من المقرمشات مجهولة المصدر.

كما تم تحرير محضر ضد إحدى محطات تعبئة البوتاجاز لامتناعها عن تسليم حصص المتعهدين، وعدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق نسبة المعالجة والإصلاح للأسطوانات المطلوبة، بالإضافة إلى تعبئة وتسليم اسطوانات غير صالحة للاستخدام.

وحررت الحملة أيضًا محضرًا ضد صاحب إحدى محطات الوقود لتصرفه في 1480 لتر سولار بطريقة غير قانونية.

جرى التحفظ على المضبوطات، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مخالفات تموينية محافظة بني سويف مباحث التموين حملة مكبرة

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

حيثيات تأييد الإعدام في قضية "طبيب الساحل": انتفاء الإكراه وصحة اعترافات
حوادث وقضايا

حيثيات تأييد الإعدام في قضية "طبيب الساحل": انتفاء الإكراه وصحة اعترافات
نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 في محافظة المنيا بالاسم ورقم الجلوس
أخبار المحافظات

نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 في محافظة المنيا بالاسم ورقم الجلوس
نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة أسوان.. رابط الاستعلام برقم الجلوس
أخبار المحافظات

نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة أسوان.. رابط الاستعلام برقم الجلوس
في اليوم الأول من فتح معبر رفح.. الاحتلال يوافق على سفر 5 مرضى فقط
شئون عربية و دولية

في اليوم الأول من فتح معبر رفح.. الاحتلال يوافق على سفر 5 مرضى فقط
لتحديد مصيره.. توروب يراقب إمام عاشور بعد العقوبة بهذه الطريقة
رياضة محلية

لتحديد مصيره.. توروب يراقب إمام عاشور بعد العقوبة بهذه الطريقة

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

ارتدوا الكمامة.. الأرصاد: أجواء مغبرة وأتربة خلال ساعات
الذهب يواصل الانخفاض ببداية التعاملات الصباحية
فتح معبر رفح في الاتجاهين بين غزة ومصر