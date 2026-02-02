إعلان

برلمانية: هناك سيدات دخلن مجلس النواب ولم يكن لهن تأثير

كتب : محمود مصطفى أبو طالب

03:29 م 02/02/2026
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    مؤتمر استثمار الخطاب الديني والإعلامي (2)
  • عرض 6 صورة
    مؤتمر استثمار الخطاب الديني والإعلامي (3)
  • عرض 6 صورة
    مؤتمر استثمار الخطاب الديني والإعلامي (5)
  • عرض 6 صورة
    مؤتمر استثمار الخطاب الديني والإعلامي (4)
  • عرض 6 صورة
    مؤتمر استثمار الخطاب الديني والإعلامي (6)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تصوير- نادر نبيل

قالت الدكتورة رشا مهدي، عضو مجلس الشيوخ، مقررة لجنة المشاركة السياسية بالمجلس القومي للمرأة، إن هناك تمثيلًا نسائيًا من حيث العدد فقط في بعض الدول العربية، إلا أنه يظل غير كافٍ وغير مؤثر، فالفجوة السياسية ما زالت قائمة.

وأوضحت "مهدي"، خلال فاعليات اليوم الثاني لمؤتمر "استثمار الخطاب الديني والإعلامي في تعزيز حقوق المرأة"، الاثنين، بمركز الأزهر للمؤتمرات بمدينة نصر، أن هناك سيدات دخلن البرلمان، لكن جهودهن لم تنل المستوى المناسب من الاعتراف والتأثير، ومن ثم، يصبح من الضروري وجود برامج تدريبية طويلة وقصيرة المدى، لأن السياسات العامة لن تحقق العدالة التامة ما لم تصاحبها فعالية حقيقية.

ولفتت عضو مجلس الشيوخ، إلى أن التمكين الفاعل يكمن في توفير تكافؤ الفرص، وإزالة العوائق، والتحرر من مقاعد الصدفة لتصبح حصة حقيقية من النفوذ.

ونوّهت إلى أنه غالبًا ما تُحرم النساء من التمكين النوعي بسبب غياب مشاركتهن في التخطيط وصنع القرار، رغم أن مشاركتهن ضرورية لضمان شمولية التنمية واستدامتها، مشيرة إلى أنه يجب أن تعمل المناهج التعليمية والإعلام والخطاب الديني على إظهار دور المرأة وأهميتها في المجتمع، بما يعزز وعي المجتمع ويكفل مشاركة فاعلة للمرأة في جميع ميادين الحياة.

ويشهد اليوم الثاني انعقاد ثلاث جلسات، تتناول الجلسة الأولى آليات مرصد الأزهر لمكافحة التطرف ضد المرأة، وتعزيز قيم احترامها وصون كرامتها، فيما تناقش الجلسة الثانية حماية المرأة والفتاة من كافة أشكال العنف، بما في ذلك الموروثات الثقافية والممارسات الضارة، إلى جانب الحماية من العنف السيبراني.

وتُعقد الجلسة الثالثة تحت عنوان «المرأة والتمكين السياسي والقيادة»، حيث تناقش تولي المرأة للمناصب العليا، والمشاركة السياسية، وتكافؤ الفرص في المجال العام، ودور المرأة في السلم والأمن.

ويأتي المؤتمر في إطار الجهود المشتركة لتعزيز مكانة المرأة، ودعم حقوقها، وبناء خطاب ديني وإعلامي واعٍ يسهم في تحقيق التنمية المستدامة والاستقرار المجتمعي في دول منظمة التعاون الإسلامي.

اقرأ أيضًا:

طقس الـ5 أيام.. الأرصاد: رياح وأتربة وتراجع طفيف في الحرارة

أكثر من 1500 فرصة عمل جديدة برواتب تتخطى 10 آلاف جنيه| التخصصات والتقديم

اليوم.. وزارة الأوقاف تحتفل بليلة النصف من شعبان بمسجد الحسين

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

رشا مهدي مجلس الشيوخ المجلس القومي للمرأة مؤتمر استثمار الخطاب الديني

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"درون" لتهريب المخدرات.. النيابة تكشف سقوط عصابة دولية بالجيزة
حوادث وقضايا

"درون" لتهريب المخدرات.. النيابة تكشف سقوط عصابة دولية بالجيزة
هل نقلت إيران المواد النووية المخصبة خارج البلاد؟.. مسؤول إيراني يوضح
شئون عربية و دولية

هل نقلت إيران المواد النووية المخصبة خارج البلاد؟.. مسؤول إيراني يوضح
قرار قضائي بشأن استئناف الراقصة "بوسي الأسد" على حكم حبسها سنتين
حوادث وقضايا

قرار قضائي بشأن استئناف الراقصة "بوسي الأسد" على حكم حبسها سنتين

هل هدف أحمد حسن في 98 كان بالسحر؟ وحجاب حسام حسن.. أبوالمعاطي زكي يكشف
مصراوى TV

هل هدف أحمد حسن في 98 كان بالسحر؟ وحجاب حسام حسن.. أبوالمعاطي زكي يكشف
أبو المعاطي زكي: شقيق أبوتريكة وزع تبرعات المنتخب على أسر الجماعات الإسلامية
رياضة محلية

أبو المعاطي زكي: شقيق أبوتريكة وزع تبرعات المنتخب على أسر الجماعات الإسلامية

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

برقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 بمحافظة الشرقية
سعر الذهب اليوم في مصر يرتفع بحلول التعاملات المسائية
أزمة نقص كاش في ماكينات البنوك.. ما الأسباب؟
الرقم القومي العقاري والإيجار القديم.. إطلاق التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت 2027
خسر 220 جنيها.. هبوط حاد في سعر الذهب اليوم
ارتدوا الكمامة.. الأرصاد: أجواء مغبرة وأتربة خلال ساعات