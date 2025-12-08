إعلان

خريطة الأسعار اليوم: انخفاض الطماطم والبلطي والحديد والذهب

كتب : مصراوي

01:41 م 08/12/2025

خريطة الأسعار اليوم

انخفضت أسعار السمك البلطي، والحديد والأسمنت، والطماطم، خلال تعاملات اليوم الاثنين 8-12-2025، بينما ارتفعت أسعار العدس، والمكرونة، والأرز، والبيض، البيض، والدواجن، مقارنة بمستوياتها أمس بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، فيما انخفضت أسعار الذهب خلال منتصف التعاملات.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق اليوم وفقا لبيانات رسمية، ومنها:

