بعد موجة انتقادات.. OpenAI توقف ميزة الاقتراحات في شات جي بي تي

كتب- محمود الهواري:

أعلنت شركة OpenAI إيقاف ميزة الاقتراحات داخل تطبيق شات جي بي تي بعد موجة انتقادات واسعة من المستخدمين الذين اشتكوا من ظهور رسائل بدت لهم وكأنها إعلانات لشركات مثل "Peloton" و"تارغت"، على الرغم من تأكيد الشركة المتكرر بأنها لا تختبر أي نوع من الإعلانات داخل المنصة حاليا.

وقال رئيس الأبحاث في "OpenAI"، مارك تشين، إن الشركة قصرت في طريقة عرض هذه الرسائل، موضحا أنها كانت تهدف فقط إلى اقتراح تطبيقات مبنية على منصة التطبيقات الجديدة الخاصة بشات جي بي تي دون أي مقابل مالي أو شراكات إعلانية، لكنه اعترف بأن التجربة أعطت إحساسا غير مرغوب فيه يشبه الإعلانات، بحسب تقرير نشره موقع "تك كرانش".

من جانبه، أكد رئيس شات جي بي تي، نيك تيرلي، أن ما يتم تداوله حول وجود إعلانات غير صحيح على الإطلاق، قائلا: "لا توجد اختبارات فعلية للإعلانات، وإذا فكرنا مستقبلا في هذا الاتجاه فسيكون ذلك وفق نهج مدروس يحافظ على ثقة المستخدمين".

وفي لهجة أكثر اعتذارا، أضاف تشين: "أي شيء قد يبدو كإعلان يجب التعامل معه بحذر شديد، وقد أخفقنا في ذلك"، مشيرا إلى أن الفريق أوقف هذه النوعية من الاقتراحات مؤقتا لتحسين دقتها، مع دراسة منح المستخدمين خيارات أكبر للتحكم في ظهورها أو تعطيلها بالكامل.

وتأتي هذه التطورات بعد انضمام فيدجي سومو، من القيادات السابقة في "إنيستا كارت" و"فيسبوك"، إلى "OpenAI" لتقود قطاع التطبيقات، وسط توقعات بأنها ستساهم في بناء ذراع إعلاني للشركة.

وفي وقت سابق، كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن مذكرة داخلية من المدير التنفيذي سام ألتمان تعلن حالة طوارئ تركز على تحسين جودة شات جي بي تي وتأجيل منتجات أخرى، بما فيها الإعلانات.

بهذه الخطوة، تحاول "OpenAI" تهدئة المستخدمين والحفاظ على ثقتهم، في وقت تتسارع فيه المنافسة على تطوير تجارب ذكاء اصطناعي أكثر شفافية وفعالية.