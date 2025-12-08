إعلان

بالصور- هطول أمطار في السويس وانتظام حركة الملاحة البحرية

كتب : حسام الدين أحمد

04:47 م 08/12/2025
السويس- حسام الدين أحمد:

تعرضت مناطق متفرقة في محافظة السويس لأمطار خفيفة، دون أي تأثير على حركة السير على الطرق الداخلية أو الطرق الإقليمية.

وساد السويس طقس غائم مائل للبرودة على ضواحي المدينة اليوم الإثنين، بينما تأثرت منطقة السخنة جنوبا بنشاط الرياح.

وأشارت تنبؤات الهيئة العامة للأرصاد الجوية إلى توقع سقوط أمطار خفيفة على مدن القناة وسلسة جبال البحر الأحمر، تزداد شدتها كلما اتجهنا جنوبا.

وقال مصدر ملاحي إن حالة الطقس لم تؤثر على حركة الملاحة البحرية، وتردد السفن التجارية والعائمات الأخرى على الموانئ، حيث تجاوز مستوى الرؤية الأفقية 4000 متر مع نشاط للرياح لم تتجاوز سرعتها 9 عقدة- تعادل 16 كيلو متر، بنطاق المدينة ورأس خليج السويس، بينما وصلت سرعة الرياح إلى 14 عقدة في السخنة حيث المنطقة المكشوفة، دون تأثير على حركة سفن البضائع كما انتظمت حركة الصيد بخليج السويس.

وأعلنت محافظة السويس رفع درجة الاستعداد لمواجهة أي تقلبات جوية، أو سقوط أمطار متوسطة او غزيرة، مع وضع سيارات كسح المياه في مناطق تمركز بالقرب في الضواحي السكنية.

