إصابة 3 أشخاص في حادث تصادم بطريق أسيوط - ديروط الزراعي

كتب : محمود عجمي

04:18 م 08/12/2025

أصيب 3 أشخاص، اليوم الإثنين، في حادث تصادم بين ثلاث سيارات على طريق أسيوط / ديروط الزراعي أمام مدخل قرية نزة قرار التابعة لمركز القوصية.

وتلقى اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مأمور مركز شرطة القوصية، يفيد بورود بلاغ من غرفة عمليات النجدة بوقوع الحادث ووجود مصابين.

على الفور، انتقلت قوات الشرطة وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتبين من الفحص والمعاينة وقوع التصادم بين سيارة ملاكي تحمل رقم (1682 ي س ج)، وميكروباص رقم (4795 ي ط أ)، وسيارة ربع نقل رقم (7656 أ ل ر).

أسفر الحادث عن إصابة كل من: فاروق عوض فاروق (22 عامًا) ، وعصام عبد المنعم (42 عامًا) ، ومصطفى علي سعد (28 عامًا).

وجرى نقل المصابين إلى مستشفى القوصية المركزي لتلقي العلاج، فيما تم تحرير محضر بالواقعة وأُخطرت النيابة لتولي التحقيقات.

طريق أسيوط مركز شرطة القوصية سيارة ملاكي مستشفى القوصية المركزي

