تحوّل خلاف قديم على قطعة أرض زراعية في قرية أبو حزام بمركز نجع حمادي شمال محافظة قنا إلى مأساة حقيقية، بعدما أقدم مزارع على قتل جاره بإطلاق عدة أعيرة نارية أمام صيدلية القرية، في واقعة هزّت أهالي القرية وأثارت صدمة واسعة بين سكان المنطقة.



القصة بدأت كخلاف عادي على الأراضي الزراعية، لكنها انتهت بدماء رجل بريء وانتصار للقانون بعد أن ضبطت الأجهزة الأمنية المتهم وأحيل إلى القضاء، الذي أصدر حكمه النهائي بالإعدام شنقًا.

- تفاصيل الواقعة

تعود أحداث الواقعة إلى فبراير 2025، حين أقدم "ك.ز"، 50 عامًا، على قتل ب.ع بعدة أعيرة نارية أمام صيدلية بالقرية، إثر تجدد خلافات قديمة بينهما حول ملكية الأرض.

وكشفت زوجة المجني عليه أن المتهم كان قد هدد زوجها قبل الواقعة بيوم بنية قتله، لكنها لم تتخيل أن تهديده سيكون فعلًا، قبل أن تسمعه في اليوم التالي وهو يقول لها: "قتلت لك جوزك.. روحي شوفيه" أثناء تواجدهما في الزراعات.

- الإجراءات القانونية والحكم

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم وإحالته إلى محكمة جنايات نجع حمادي، التي أصدرت حكمها بالإعدام شنقًا بعد ثبوت ارتكابه الجريمة عمدًا.

الجريمة أثارت صدمة واسعة بين أهالي القرية، الذين أكدوا أن الخلافات على الأراضي الزراعية قد تتحول أحيانًا إلى نهايات مأساوية إذا لم يتم حلها بالطرق القانونية.