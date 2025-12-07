العثور على جثتي زوجين في حالة "تيبس كامل" بالإسماعيلية

الإسماعيلية ـ أميرة يوسف:

عثر أهالي بمنطقة المنايف التابعة لمحافظة الإسماعيلية على جثتي زوجين داخل منزلهما في حالة "تيبس كامل"، مما يشير إلى مرور فترة زمنية على الوفاة قبل اكتشاف الواقعة.

كانت الأجهزة الأمنية قد تلقت بلاغًا من الأهالي يفيد بالعثور على الجثتين داخل مسكنهما الواقع أمام كافتيريا "أبو خليفة" بالمنايف.

انتقلت سيارات الإسعاف وقوات الشرطة إلى موقع البلاغ.

وبالفحص وتحديد الهوية، تبين أن المتوفيين هما "ذكي يوسف محمد" (70 عامًا)، وزوجته "زبيدة حسن أحمد" (79 عامًا).

تم نقل الجثتين إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق، التي باشرت إجراءاتها القانونية لكشف ملابسات الواقعة وتحديد سبب الوفاة.