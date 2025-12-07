في حادثة أثارت جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي بالإسكندرية، تحولت مدرسة الشهداء التجارية بنات، التابعة لإدارة الجمرك التعليمية، إلى مسرح لمشاجرة غير متوقعة بين 7 طالبات وولية أمر طالبة، مشاجرة اندلعت بعدما حاولت الأخيرة الاعتداء على معلمتها بسلاح أبيض وزجاجة، قالت إنها تحتوي على "ماء نار"، احتجاجًا على تأديب ابنتها لسوء سلوكها.

حددت محكمة جنح الجمرك جلسة 24 ديسمبر الجاري لنظر أولى جلسات محاكمة الطالبات، المتهمات بالتعدي على ولية الأمر وإصابتها وابنتها، فيما أكدت الطالبات أن تدخلهن كان دفاعًا عن معلمتهن وحماية لها من الاعتداء.

- تفاصيل الواقعة

بدأت الأحداث بعد انتهاء اليوم الدراسي، عندما دخلت ولية الأمر المدرسة وحاولت الاعتداء على المعلمة التي تأديب ابنتها، مستخدمة "كتر" وزجاجة قالت إنها تحتوي على ماء نار، وفقًا لما جاء في محضر الواقعة.

تدخلت الطالبات السبع لحماية معلمتهن، وتم تهريبها لاحقًا بواسطة سيارة، بينما تم طرح ولية الأمر أرضًا أثناء محاولتها الاعتداء عليهن. وأدى الموقف إلى تسجيل إصابات بسيطة لدى ولية الأمر وابنتها، وتم تحرير محضر بالواقعة في قسم شرطة الجمرك.

- الفيديو المتداول

تداول رواد موقع فيسبوك مقطع فيديو يظهر الطالبات وهن يتعدين على ولية الأمر، وسط صراخ مصورة الفيديو، التي تبين لاحقًا أنها ابنة ولية الأمر نفسها.



وذكر مصدر بمديرية التربية والتعليم، أن الفيديو يظهر جزءًا من الواقعة فقط، وأن نشره كان محاولة للضغط على إدارة المدرسة والتعليم الفني وتهديد الطالبات اللواتي دافعن عن معلمتهن.

- إدارة المدرسة والتحقيقات

أكدت الدكتورة روحية أبو غالي، مدير إدارة الجمرك التعليمية، أن الطالبات اللواتي تدخلن معروفات بحسن خلقهن وحرصهن على حماية المدرسة ومعلمتها، مشيرة إلى أن قرار إدارة المدرسة كان بفصلهن لمدة أسبوعين كتدبير تأديبي، لتعليمهن التعامل مع المواقف دون مشاكل مستقبلية.



وأضافت الدكتورة روحية، أن ولية الأمر انتظرت المعلمة خارج المدرسة وحاولت التعدي عليها باستخدام "كتر"، الأمر الذي دفع الطالبات إلى حماية المعلمة وإنقاذها من ولية الأمر، ما أدى إلى تطور الأمور لمشاجرة مع الطالبات.

وقالت أبو غالي: "إن التحقيقات مستمرة في النيابة العامة، بينما يجري رصد شهادات الطالبات والمتواجدين وقت الواقعة، لضمان محاسبة المتورطين بشكل قانوني".