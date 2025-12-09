اتشحت قرية "قشطوخ" التابعة لمركز تلا بمحافظة المنوفية بالسواد، اليوم الثلاثاء، عقب وصول نبأ مصرع أحد خيرة شبابها في حادث عمل مأساوي بمدينة طنطا. المأساة لم تكن في الرحيل المفاجئ فحسب، بل في تفاصيل اللحظات الأخيرة التي جمعت الابن بوالده في موقع العمل قبل أن يفرقهما الموت.

السقوط أمام الأب



أكدت مصادر أهلية بالقرية لموقع "مصراوي" أن الشاب الفقيد "أحمد. ع. ع"، كان يعمل "صنايعي نجار مسلح". وخلال سعيه على رزقه في أحد العقارات بمدينة طنطا، اختل توازنه وسقط من الطابق التاسع ليلقى حتفه في الحال.



أشارت المصادر إلى أن الفاجعة كانت مضاعفة، إذ كان الشاب يعمل "رفقة والده" في نفس الموقع، ليشهد الأب لحظة سقوط فلذة كبده وانتهاء رحلة كفاحهما المشتركة بطريقة مروعة.



نعي "شهيد لقمة العيش"



وتحولت صفحات التواصل الاجتماعي وتجمعات الأهالي في القرية إلى سرادق عزاء مفتوح، حيث نُعي الفقيد بلقب "شهيد لقمة العيش".



وأجمع أصدقاؤه وجيرانه على أنه كان مثالًا للشباب المكافح، يتمتع بحسن الخلق والسيرة الطيبة، ولم يُعرف عنه سوى التفاني في عمله الشاق لمساعدة أسرته، داعين الله أن يربط على قلب والديه اللذين تلقيا الصدمة الأقسى.



جنازة مهيبة



وعلى صعيد الإجراءات، انتهت أسرة الشاب من استخراج تصاريح الدفن اللازمة من مستشفى طنطا.



ويحتشد مئات الأهالي من قرية "قشطوخ" والقرى المجاورة حاليًا أمام "المسجد الإبراهيمي"، استعدادًا لأداء صلاة الجنازة وتشييع الجثمان إلى مثواه الأخير عقب صلاة العشاء، في وداع يليق بشاب عاش مكافحًا ومات ساعيًا.