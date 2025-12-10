إعلان

بسبب خلل فني.. تحطم طائرة شحن في السودان ومصرع طاقمها

كتب : مصراوي

02:54 ص 10/12/2025

تحطم طائرة- أرشيفية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon


وكالات

أعلنت وسائل إعلام، بتحطم طائرة شحن عسكرية من طراز "إيل-76" في السودان، أثناء محاولتها الهبوط، مما أدى إلى مقتل جميع أفراد الطاقم على متنها.

وقال مصدرين عسكريين، إن الحادث وقع عندما حاولت الطائرة الهبوط في قاعدة "عثمان دقنة" الجوية في مدينة بورتسودان الساحلية على البحر الأحمر.

وأشار المصدر الأول إلى أن تحطم الطائرة جاء بعد الإبلاغ عن خلل فني بها.

وأكد مصدر عسكري ثان، أن جميع أفراد الطاقم لقوا حتفهم في الحادث، ولم تحدد الوكالة العدد الدقيق للضحايا أو تفاصيل إضافية عن هوية الطاقم أو حمولة الطائرة.

تأتي هذه الحادثة في وقت يشهد فيه السودان اضطرابات وأعمال قتالية بين الجيش السوداني و"قوات الدعم السريع"، كما تزداد أهمية بورتسودان كمدينة وميناء إستراتيجي في الصراع الدائر، وفقا لروسيا اليوم.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

تحطم طائرة تحطم طائرة شحن في السودان تحطم طائرة في السودان السودان

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

أسئلة حرجة مع مجدي الجلاد| د. مهاب مجاهد يكشف سر تغير مزاج المصريين.. وتأثير الأزمات الاقتصادية
هل ترتفع أسعار كروت الشحن و"الفكة" الفترة المقبلة؟
نجيب ساويرس ينفي زيارته إلى تل أبيب: لم تحدث في حياتي
ماذا حدث للوثائق المصرية بمتحف اللوفر: كيف أتلفت المياه 400 كتاب نادر؟
عاجل| تنظيم الاتصالات يحذر المواطنين من محاولات اختراق تستغل ثغرات جديدة على الهواتف المحمولة