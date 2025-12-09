وزير العدل ورئيس "الأعلى للقضاء" يعزيان في قضاة المنيا (صور)

المنيا - جمال محمد:

وصل المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، والمستشار عاصم الغايش، رئيس مجلس القضاء الأعلى، إلى محافظة المنيا، اليوم الثلاثاء، لتقديم واجب العزاء لأسر المستشارين الأربعة الذين وافتهم المنية إثر حادث تصادم مروع على الطريق الصحراوي الشرقي.

وفد رفيع المستوى

شهدت مراسم العزاء حضورًا رسميًا وقضائيًا مكثفًا، حيث كان في استقبال الوفد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، والدكتور محمد أبو زيد، نائب المحافظ.

كما شارك في تقديم الواجب المستشار هاني عبد الجابر، رئيس نادي قضاة المنيا، وعدد من مساعدي وزير العدل، حيث قدموا التعازي لأسر القضاة الراحلين، وكذلك لرئيس وأعضاء مجلس إدارة نادي قضاة المنيا والجمعية العمومية، مواسين إياهم في مصابهم الجلل.

تفاصيل "الأحد الحزين"

تعود تفاصيل المأساة إلى عصر الأحد الماضي، حين تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا إخطارًا بوقوع حادث تصادم مروع بين سيارتين (ملاكي ونصف نقل) نتيجة السرعة الزائدة.

أسفر الحادث عن انفجار السيارة الملاكي واشتعال النيران فيها، مما أدى إلى تفحم جثامين أربعة مستشارين بدائرة المدني الكلي بمحكمة ديروط، وهم: المستشار محمد محمد إبراهيم البكري، المستشار مصطفى محمد مصطفى عصيدة، المستشار إسلام حمدي كاشف، والمستشار محمد عبد الناصر محمد، بالإضافة لإصابة شخصين آخرين.

وداع مهيب

وكانت محافظة المنيا قد اتشحت بالسواد، مساء أمس الاثنين، خلال تشييع جثامين القضاة الأربعة في جنازة مهيبة.

وانطلقت مسيرة الجنازة من أمام مقر نادي القضاة بكورنيش النيل بالمنيا وصولًا إلى مسجد الفولي، وسط حالة من الحزن العميق التي خيمت على الأوساط القضائية والشعبية بالمحافظة.

اقرأ أيضًا:

من نادي القضاة لمسجد الفولي.. تشييع جثامين مستشاري المنيا ضحايا الصحراوي (فيديو وصور)