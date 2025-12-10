محاكمة المتهم بالتعدي على مسن الزيتون اليوم

تنظر محكمة جنح الأميرية، اليوم الأربعاء، جلسة محاكمة متهم بالتعدي على مسن بالضرب في منطقة الزيتون بالقاهرة.

وكشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات قيام أحد الأشخاص بالتعدي على مسن الزيتون بالضرب في الزيتون.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 23 نوفمبر الماضي تبلغ لقسم شرطة الزيتون بالقاهرة من المسن المعتدى عليه بمقطع الفيديو مصاب بجرح سطحي بالوجه مقيم بدائرة القسم، بتضرره من طليق ابنته لتعديه عليه بالضرب، إثر خلافات أسرية بشأن حضانة أنجاله.

أمكن ضبط المذكور مقيم بدائرة قسم شرطة الشرابية، وبمواجهته اعترف بارتكابه واقعة التعدي على النحو المشار إليه لذات الأسباب، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

