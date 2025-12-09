مليون ناخب.. استنفار بالإسكندرية لإعادة "انتخابات المنتزه" غدًا (صور)

الإسكندرية - محمد عامر ومحمد البدري:

تتحول محافظة الإسكندرية غدًا إلى ساحة منافسة جديدة، حيث تنطلق جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب في "دائرة المنتزه".

في هذا الصدد، أعلن الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، رفع حالة الاستعداد القصوى في كافة الأجهزة التنفيذية والأحياء، لضمان استقبال أكثر من 1.2 مليون ناخب في أجواء تنظيمية آمنة وميسرة.

تجهيزات "المتر الأخير"

ووجه المحافظ تعليمات صارمة لرؤساء أحياء "المنتزه أول وثان" بالانتهاء الفوري من كافة التجهيزات اللوجستية، والتي تشمل رفع كفاءة النظافة العامة في محيط اللجان، وتحسين مستويات الإضاءة الداخلية والخارجية، مع التشديد على إزالة أي إشغالات أو معوقات قد تعرقل حركة المواطنين، لضمان مظهر حضاري يعكس انضباط الشارع السكندري خلال العرس الانتخابي.

خارطة الدائرة رقميًا

تعد دائرة المنتزه واحدة من أضخم الكتل التصويتية بالمحافظة، حيث تضم لجنة عامة واحدة تشرف على 79 مقرًا انتخابيًا، تتفرع منها 152 لجنة فرعية.

ويبلغ إجمالي من لهم حق التصويت في الدائرة 1,263,674 ناخبًا، موزعين جغرافيًا ضمن نطاق أقسام شرطة (منتزه أول، منتزه ثان، ومنتزه ثالث).

تأمين الطاقة والربط الإلكتروني

ولضمان عدم حدوث أي مفاجآت تقنية، شكلت المحافظة غرف عمليات تعمل على مدار 24 ساعة داخل الأحياء المعنية، تم ربطها إلكترونيًا بالغرفة المركزية في ديوان عام المحافظة وتجهيزات "الشبكة الوطنية للطوارئ" للتدخل اللحظي.

كما تم التنسيق مع شركة الكهرباء لرفع الجاهزية وتوفير "وحدات ديزل متنقلة" كمصادر بديلة للطاقة، بالإضافة إلى تثبيت مولدات في المقار الرئيسية لضمان استمرارية العملية التصويتية دون انقطاع.

الإتاحة وتيسير الحركة

وفي لفتة إنسانية لضمان مشاركة الجميع، شدد الفريق أحمد خالد على ضرورة تجهيز أماكن استراحة مريحة داخل المقار الانتخابية، مع التركيز على دعم كبار السن وذوي الهمم عبر توفير كراسي متحركة وممرات آمنة تسهل حركتهم، مؤكدًا أن كافة الجهات تعمل بتنسيق كامل لخروج المشهد بصورة مشرفة تليق بوعي المواطن السكندري.