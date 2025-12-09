تنبيه لأهالي "الطور": فصل الكهرباء عن 6 مناطق ومحطة مياه غدًا

جنوب سيناء – رضا السيد:

أصدرت هندسة كهرباء مدينة الطور بمحافظة جنوب سيناء، بيانًا هامًا للمواطنين، اليوم الثلاثاء، أعلنت خلاله عن قطع التيار الكهربائي غدًا الأربعاء عن عدة مناطق حيوية وسكنية بالمدينة، وذلك لتنفيذ أعمال الصيانة الدورية المبرمجة لشبكات الكهرباء لضمان استمرارية الخدمة بكفاءة.

خريطة التوقيت والمناطق

أوضح البيان الرسمي أن فترة الانقطاع ستمتد لمدة 4 ساعات متواصلة، تبدأ من الساعة 9:30 صباحًا وتستمر حتى الساعة 1:30 ظهرًا.

وحددت الشركة المناطق المتأثرة بالفصل في 6 قطاعات رئيسية هي:

- منطقة الـ 30 وحدة بحي الوادي.

- منطقة الـ 60 وحدة بحي الوادي.

- منطقة الـ 60 وحدة (الجديدة).

- منطقة الـ 60 وحدة بحي الوادي (الجهة الشرقية).

- شارع الجزارين.

- محطة رافع مياه الشرب (وهو ما يستدعي انتباه المواطنين لاحتمالية تأثر ضخ المياه).

تحذير للمخابز والمدارس

نوهت هندسة الكهرباء إلى أن فصل التيار لن يقتصر على الوحدات السكنية فقط، بل سيشمل كافة المنشآت الخدمية والتجارية الواقعة في نطاق المناطق المذكورة، بما في ذلك "المحلات التجارية، المخابز، والمدارس".

وناشدت الشركة المواطنين بضرورة اتخاذ التدابير اللازمة، مشددة على أهمية "فصل الأجهزة الكهربائية" تمامًا خلال فترة الانقطاع، وعدم إعادة تشغيلها إلا بعد عودة التيار واستقراره تجنبًا لتلفها نتيجة تذبذب الجهد الكهربائي.