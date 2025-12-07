إعلان

مصرع شخص سقط عليه جدار منزل خلال هدمه في الدقهلية

كتب : رامي محمود

04:59 م 07/12/2025

جثة - أرشفية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

لقى شخص مصرعه وذلك إثر سقوط جدار عليه داخل منزل بقرية ظفر التابعة لمركز تمي الأمديد بمحافظة الدقهلية أثناء هدمه.

كان اللواء عصام الدين هلال، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة تمي الأمديد من بعض الأهالي بقرية ظفر بسقوط جدار على شخص أثناء تكسيره.

انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة تمي الأمديد وسيارة الإسعاف إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين وفاة "رمضان إسماعيل مصطفى مصطفى، 62 عاما، نتيجة إصابته بكسر في الجمجمة واشتباه نزيف بالمخ ونزيف في الأنف والفم والأذن وتجمع دموي بالعين وجرح قطعي بالرأس".

جرى نقل الجثمان لثلاجة حفظ الموتى بمستشفى تمى الامديد، وبسؤال مرافقيه أكدوا سقوط جدار عليه داخل المنزل خلال قيامه بتكسيره وعدم وجود شبهة حنائية وراء الواقعة.

جرى تحرير المحضر اللازم وأخطرت النيابة. العامة لمباشرة التحقيقات.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الدقهلية قرية ظفر مركز تمي الأمديد

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

تعطل استمارة "الإعدادية" يربك الطلاب.. وأولياء الأمور يطالبون بتدخل عاجل
ما هي شروط وموانع الحصول على الدعم النقدي "تكافل وكرامة"؟
استمرار الانخفاض وأمطار.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ5 أيام
السيناريوهات المتوقعة لحسم مصير 300 طعن من المرحلة الثانية.. ماذا ينتظر المرشحين اليوم؟