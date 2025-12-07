مصرع شخص سقط عليه جدار منزل خلال هدمه في الدقهلية

لقى شخص مصرعه وذلك إثر سقوط جدار عليه داخل منزل بقرية ظفر التابعة لمركز تمي الأمديد بمحافظة الدقهلية أثناء هدمه.

كان اللواء عصام الدين هلال، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة تمي الأمديد من بعض الأهالي بقرية ظفر بسقوط جدار على شخص أثناء تكسيره.

انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة تمي الأمديد وسيارة الإسعاف إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين وفاة "رمضان إسماعيل مصطفى مصطفى، 62 عاما، نتيجة إصابته بكسر في الجمجمة واشتباه نزيف بالمخ ونزيف في الأنف والفم والأذن وتجمع دموي بالعين وجرح قطعي بالرأس".

جرى نقل الجثمان لثلاجة حفظ الموتى بمستشفى تمى الامديد، وبسؤال مرافقيه أكدوا سقوط جدار عليه داخل المنزل خلال قيامه بتكسيره وعدم وجود شبهة حنائية وراء الواقعة.

جرى تحرير المحضر اللازم وأخطرت النيابة. العامة لمباشرة التحقيقات.