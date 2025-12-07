أول رد من رئيس مدينة الخصوص على فيديو سرقة رفات الموتى

كشف محمد غنيم، رئيس مدينة الخصوص، تفاصيل ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن سرقة رفات جثة والدة إحدى السيدات داخل مقابر الخصوص، مؤكدًا أن الواقعة غير صحيحة تمامًا، وأن الفيديو المتداول لا يعكس الحقيقة.

وأوضح غنيم في تصريحات خاصة لمصراوي، أن الأمر في الأساس يعود إلى خلاف عائلي حول ملكية ثلاث عيون مقابر بين ورثة وبائع ومشتري من منطقة المطرية بالقاهرة، مؤكدًا أن بعض الأطراف لجأوا لاختلاق الواقعة ونشر الفيديو بهدف الضغط على الطرف الآخر والمماطلة في دفع ثمن البيع، وأضاف أن ما تم تداوله عن سرقة أو العبث بالمقابر لا أساس له من الصحة.

وأشار رئيس المدينة إلى أن المسؤول عن المقابر تم اتهامه بطريقة خاطئة، وأن السيدة التي ظهرت في الفيديو كان والدها يمتلك مقبرتين وقام ببيع إحداهما دون علمها، وهو ما أدى إلى تصاعد الخلاف بين الأطراف واتهامات متبادلة.

وذكر غنيم أن الجهات الأمنية قامت بالتحرك الفوري، حيث تم تحرير محضر بالواقعة للطرفين، وأقر الطرفان بالتصالح أمام جهات التحقيق، لتكون الواقعة منتهية رسميًا دون أي تبعات جنائية أو سرقة.

وفي سياق حديثه لمصراوي، شدد رئيس المدينة على أن الهدف من إصدار البيان وتوضيح التفاصيل هو تصحيح المعلومات المغلوطة ومنع انتشار الشائعات، داعيًا المواطنين إلى التحقق من المصادر الرسمية قبل تداول أي فيديوهات أو أخبار بهذا الشكل.

واختتم غنيم تصريحه بالتأكيد على أن إدارة المقابر في الخصوص تعمل بشفافية كاملة، وأن أي ادعاءات مشابهة في المستقبل ستخضع للتحقيق الفوري، لضمان الحفاظ على حقوق جميع الورثة وعدم السماح لأي طرف بابتكار وقائع كاذبة.

