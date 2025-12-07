"نفسي أبقى أب".. تفاصيل تحرير طفل سوهاج المخطوف من أمام المستشفى

تمكنت قوات الشرطة بسوهاج من إنهاء لغز اختفاء طفل عقب تغيبه عن والدته أثناء تواجدهما بمحيط مستشفى طهطا العام، بعدما خرج لشراء بعض الحلوى من محل قريب قبل أن يقع ضحية عملية استدراج نفذها أحد الأشخاص.

وبمجرد تلقي بلاغ من والدة الطفل بقسم شرطة طهطا، أصدر اللواء دكتور حسن عبدالعزيز، مدير أمن سوهاج، توجيهاته بسرعة تشكيل فريق بحث موسّع لفحص ملابسات الواقعة وتتبع حركة الطفل منذ خروجه من أمام المستشفى.

وقادت عملية تفريغ كاميرات المراقبة داخل المستشفى والسوبر ماركت إلى تحديد هوية الجاني، الذي ظهر وهو يقترب من الطفل ثم يصطحبه خارج المنطقة، قبل أن يغادر مدينة طهطا متجهًا إلى مقر سكنه دائرة مركز شرطة سوهاج.

وبعد جهود متواصلة، نجحت التحريات في الوصول إلى مكان احتجاز الطفل داخل أحد المنازل، وتم إعداد مأمورية عاجلة أسفرت عن مداهمة المنزل وضبط المتهم وزوجته، وتحرير الطفل سالمًا دون أن يمسه أي سوء.

واعترف المتهم بمحاولة خطف الطفل بسبب معاناته من العقم ورغبته في تبني طفل، لافتًا إلى تعرضه لضغوط أسرية دفعته إلى ارتكاب الواقعة.