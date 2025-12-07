نزاع عائلي.. حقيقة سرقة رفات الموتى من مقابر الخصوص

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

نفى مسؤولون بمحافظة القليوبية، صحة ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن قيام أحد مسؤولي المقابر بمنطقة الخصوص بسرقة رفات والدة إحدى السيدات، موضحين أن الفيديو المتداول لا يعكس الحقيقة.

وأكدت المصادر أن الواقعة تعود إلى خلاف عائلي على ملكية مقابر موروثة بين البائع والمشتري من منطقة المطرية بالقاهرة، وأن أطراف النزاع لجأت إلى هذا الأسلوب للضغط على الطرف الآخر والمماطلة في دفع ثمن البيع، دون أي صحة لادعاءات السرقة أو العبث بالمقابر.

وأوضح أحد شهود العيان من سكان المنطقة، وجار المسؤول عن المقابر المتهم زورًا، أن السيدة اتهمته بلا وجه حق، حيث إن والدها يمتلك مقبرتين وقام ببيع إحداهما دون علمها، ما أدى إلى تصاعد الخلاف واتهامات متبادلة.

وفي إطار الإجراءات القانونية، حررت الجهات الأمنية محضرًا للطرفين، واللذين أقرا بالتصالح أمام جهات التحقيق، لتكون الواقعة منتهية بشكل رسمي.