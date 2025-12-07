توقف حركة الملاحة في ميناء البرلس بكفر الشيخ بسبب الطقس السيئ

أعلن محمد شرابي، نقيب الصيادين بمركز البرلس في كفرالشيخ، اليوم الأحد، توقف حركة الملاحة والصيد بميناء البرلس وفي مياه البحر المتوسط بنطاق المحافظة، لحين تحسن الأحوال الجوية.

جاء ذلك لارتفاع أمواج البحر المتوسط عن الحد المسموح به لأعمال الملاحة نتيجة شدة الرياح التي تتعرض لها مدن ومراكز محافظة كفر الشيخ منذ الصباح الباكر.

وأكد نقيب الصيادين في مركز البرلس، في تصريحات لـ"مصراوي"، أن قوارب الصيد ترسو برصيف الميناء بعد توقفها عن أعمال الملاحة نتيجة سوء الأحوال الجوية، مقابل استمرار العمل الإداري في الميناء فيما يترقب أصحاب القوارب هدوء حالة البحر تمهيدًا لاستئناف حركة الملاحة مرة أخرى.

وتعرضت مدن ومراكز محافظة كفر الشيخ، اليوم الأحد، لهبوب رياح شديدة دون تأثير على الحركة العامة في كافة المجالات داخل المحافظة، بينما ظهرت تأثيرها في حركة الملاحة البحرية.