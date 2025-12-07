بالصور- إصابة 6 عمال في سقوط صبّة خرسانية داخل مبنى تحت الإنشاء ببنها

أصيب 6 عمال في منطقة كفر الجزار بمدينة بنها بالقليوبية، إثر سقوط صبّة خرسانية من الطابق الثالث داخل مبنى تحت الإنشاء، ما استدعى نقلهم على الفور إلى مستشفى التأمين الصحي في بنها لتلقي الإسعافات اللازمة.

تلقت الأجهزة الأمنية إخطاراً بالواقعة، حيث تبين سقوط الصبّة الخرسانية داخل المبنى الجاري العمل فيه، وسارعت غرفة عمليات هيئة الإسعاف بالدفع بعدد من سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتم التعامل مع الحالات المصابة وتقديم الإسعافات الأولية لهم قبل نقلهم للمستشفى.

كما تواجدت الأجهزة التنفيذية والأمنية بموقع الحادث لمتابعة الموقف، وإجراء المعاينات اللازمة، وتأمين محيط المبنى لمنع تعرض المواطنين لأي مخاطر إضافية، فيما جرى تحرير محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق.