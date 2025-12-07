إعلان

بالصور- اندلاع حريق في مستشفى ديروط بأسيوط

كتب : محمود عجمي

10:34 ص 07/12/2025
    مازيوت
    جانب من الحريق

اندلع صباح اليوم الأحد حريق أعلى سطح مستشفى ديروط المركزي الجديد بمحافظة أسيوط.

تلقى اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مأمور مركز شرطة ديروط، يفيد ورود بلاغا من غرفة عمليات النجدة بنشوب حريق أعلى مستشفى ديروط المركزي الجديد .

انتقل إلى موقع الحادث ضباط المركز والإسعاف وقوات الحماية المدنية والإطفاء، وتبين من المعاينة والفحص نشوب حريق في تكييف أعلى سطح المستشفى وتمكنت قوات الحماية المدنية والإطفاء من السيطرة عليه وإخماده دون وقوع خسائر بشرية.

تحرر محضر بالواقعة وجار العرض على النيابة.

