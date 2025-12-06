بعد جهود أمنية مكثفة.. إنهاء خصومة ثأرية بين عائلتين ببني سويف

بني سويف - حمدي سليمان:

نجحت الأجهزة الأمنية بمحافظة بني سويف في إنهاء خصومة ثأرية بين عائلتي منجود والحسيني بمركز بني سويف، خلال جلسة صلح شهدت حضورًا واسعًا من القيادات الأمنية والتنفيذية والدينية.

جاءت مراسم الصلح بحضور اللواء أسامة جمعة، مدير أمن بني سويف، واللواء محمد الخولي، مدير المباحث الجنائية، والنائب يوسف الجميل، عضو مجلس النواب، بالإضافة إلى لفيف من قيادات الكنيسة، والأزهر، والأوقاف، وعدد من كبار ورؤوس العائلات بالمركز.

وخلال الجلسة، أعلن الطرفان نبذ الخلافات وإنهاء الخصومة الثأرية بين العائلتين، وتعاهدا أمام الحضور وعلى كتاب الله بأن يكون الصلح جديًا وناهياً للنزاع القائم، بما يعزز مناخ الأمن والاستقرار داخل القرية والمركز.

وجاء الصلح بعد جهود مكثفة بذلها رجال الأمن ولجنة المصالحات وأهالي القرية، للوصول إلى اتفاق ينهي النزاع القائم بين العائلتين، حيث التزم الطرفان بميثاق الصلح ونبذ أي خلافات سابقة، وفتح صفحة جديدة يسودها التسامح والتعايش.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى مشاجرة نشبت بين "محمد ع"، طرف أول، و"أحمد ن"، طرف ثانٍ، إثر خلافات مالية تطورت إلى اشتباك انتهى بمقتل الثاني، وألقت الأجهزة الأمنية القبض على الجاني، وصدر بحقه حكم بالسجن لمدة 7 سنوات.