تحصين 215 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع بالمنيا (صور)

المنيا - جمال محمد:

شدد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، على استمرار حملات التحصين والمتابعة الميدانية لضمان سلامة الثروة الحيوانية ومواجهة أي بؤر مرضية محتملة، تنفيذًا لتوجيهات الدولة للحفاظ على صحة المواطنين وصحة الحيوانات.

وفي هذا الإطار، أعلنت مديرية الطب البيطري بالمنيا عن تحصين 215 ألف رأس ماشية ضمن الحملة القومية للتحصين ضد مرضي الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع في مختلف مراكز وقرى المحافظة.

وأوضح الدكتور طارق ربيع، مدير مديرية الطب البيطري، أن الحملة انطلقت بمشاركة فرق بيطرية مدربة، تعمل بالتنسيق مع الوحدات المحلية لتسهيل وصولها إلى المربين في المناطق النائية، وتقديم خدمات التحصين والمتابعة البيطرية، إلى جانب تسجيل وترقيم الحيوانات، بهدف رفع مناعة الماشية والحد من انتشار الأمراض الوبائية التي تهدد الثروة الحيوانية.

وأشار الدكتور طارق ربيع إلى أن الحملة شهدت إقبالًا كبيرًا من المربين، حيث تقوم الفرق بتنفيذ التحصين في مواقع التجمعات الحيوانية، مع تقديم الإرشادات الخاصة بطرق التربية السليمة وسبل الوقاية من الأمراض، حرصًا على تحقيق أعلى معدلات الأمان الحيوي داخل المزارع.