فخ "الدجاج والخطاطيف".. الشرقية تطارد "تمساح بلبيس" بعد رصد موقعه (صور)

الشرقية - ياسمين عزت:

تحولت ضفاف المصارف المائية بقرى مركز بلبيس في محافظة الشرقية إلى ساحة لعملية "صيد حكومية" مكثفة، بعدما تأكدت السلطات من صحة استغاثات الأهالي بوجود تماسيح تهدد أمنهم، حيث نجحت لجنة متخصصة في رصد تمساح يقارب طوله المتر.

بدأت القصة بسلسلة من الفيديوهات والاستغاثات التي اجتاحت منصات التواصل الاجتماعي، توثق ذعر أهالي "عزبة السدرة" و"بسيون" التابعة للوحدة المحلية بالزوامل، من ظهور كائنات مفترسة في المصرف المائي.

واستجابةً لذلك، أصدر المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، توجيهات عاجلة لإدارة الأزمات بتشكيل لجنة موسعة لتمشيط المنطقة.

وكشفت الدكتورة هند، رئيس وحدة الإعلام الإلكتروني بالمحافظة، تفاصيل "خطة الصيد" التي نفذتها اللجنة المكونة من جهاز شؤون البيئة، الطب البيطري، ومجلس المدينة. حيث تم بالفعل العثور على تمساح صغير، أسود اللون، يبلغ طوله نحو 90 سم يتحرك داخل مصرف بلبيس العمومي.

وللتعامل مع الموقف دون إثارة المزيد من الفزع أو تعريض أحد للخطر، لجأت اللجنة إلى حيلة تقليدية لكنها فعالة؛ حيث نصبت "أربعة خطاطيف هلب ثلاثي" تعمل كمصيدة محكمة، وتم تزويدها بقطع من "الدجاج" كطُعم لجذب التمساح وإجباره على الخروج.

وتجري حاليًا عمليات المراقبة المستمرة للمصائد لضمان اصطياد التمساح بطريقة آمنة، بالتنسيق مع وزارة البيئة وقطاع حماية الطبيعة لتحديد مصير التمساح بعد ضبطه، واتخاذ التدابير اللازمة لمنع تكرار ظهوره، وسط حالة من الترقب بين الأهالي لانتهاء هذا الكابوس.