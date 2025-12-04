إعلان

ندوة عسكرية بجامعة المنيا.. تحذير من الشائعات وتكريم لأسر الشهداء (صور)

كتب : جمال محمد

07:44 م 04/12/2025
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    ندوة قوات الدفاع الشعبي بالمنيا
  • عرض 4 صورة
    ندوة الدفاع الشعبي بالمنيا ٢
  • عرض 4 صورة
    محافظ المنيا يستقبل قائد قوات الدفاع الشعبي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

المنيا - جمال محمد:

شهد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، واللواء أركان حرب هشام حسني، قائد قوات الدفاع الشعبي والعسكري، فعاليات الندوة التثقيفية الـ 91 بجامعة المنيا، التي عقدت تحت شعار "بالإرادة تنكسر القيود"، بهدف تعزيز الوعي الوطني لدى طلاب الجامعات.

وركزت الندوة، التي استضافها الدكتور عصام فرحات رئيس الجامعة، على تحصين الشباب ضد "حروب الشائعات".

وأكد قائد قوات الدفاع الشعبي أن التواصل المستمر مع الطلاب يهدف لترسيخ مفاهيم الأمن القومي، معتبرًا أن تماسك الجبهة الداخلية هو "خط الدفاع الأول عن الوطن" في مواجهة محاولات زعزعة الاستقرار.

تناول اللواء دكتور هشام سالم، في محاضرة رئيسية، تحديات "الأمن السيبراني" ودور القوات المسلحة في حماية مقدرات الدولة، مشددًا على أن الشعب المصري يمثل الدرع الحامي للجبهة الداخلية.

ومن جانبه، ربط محافظ المنيا بين الوعي واستمرار التنمية، مؤكدًا أن "بناء الإنسان المستنير يأتي في مقدمة أولويات الدولة"، وأن الشباب هم القوة الحقيقية القادرة على صون المكتسبات التنموية ومواجهة تحديات العصر.

تضمنت الفعاليات عروضًا فنية وطنية قدمها الطلاب، شملت أوبريت "في حب مصر" ومسرحية "أغنية على الممر"، واختتمت بتكريم عدد من أسر الشهداء وذوي الهمم والطلاب المتميزين، تقديرًا لتضحياتهم وتفوقهم.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

محافظ المنيا اللواء عماد كدواني اللواء أركان حرب هشام حسني جامعة المنيا الدكتور عصام فرحات طلاب الجامعات حروب الشائعات الأمن السيبراني

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان