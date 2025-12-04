الإسماعيلية – أميرة يوسف:

قالت بوسي محمد، المعروفة إعلاميًا بـ"فتاة البشعة" في الإسماعيلية، إنها فوجئت بالاتهامات التي طالتها خلال الساعات الماضية بشأن تصوير الفيديو الخاص بها بهدف التريند أو للدعاية، مؤكدة أنها انفصلت رسميًا عن زوجها وخرجت لتعلن عن فرحتها دون أي نية للفت الانتباه.

وأضافت بوسي لـ مصراوي: «قسماً بالله ما عملت فيديو علشان التريند، ولا بفبرك حاجة، ولا بعمل دعاية للبشعة، ولا للصفحة بتاعتي، ولا محتاجة الكلام ده أصلاً، أنا كنت طالعة فرحانة إني انفصلت رسمي، وده أول ظهور ليا بعد الانفصال».

وعن زوجها السابق قال بوسي: «أنا من بلد وهو من بلد تاني، والانفصال حصل رسمي، والصفحة دي خلاص اتقفلت. ربنا يصلح حاله، ويصلح حالي في شغلي وحياتي».

وأكدت: «أنا خرجت أتكلم عشان أوضح الحقيقة وبس، مش علشان ألفت نظر حد، القسيمة هتطلع بعد 30 يوم، وهتشوفوها، الانفصال رسمي مش تريند، وأنا مش بتاعة تريند ولا بفكر فيه».

