جامعة بنها تحتفل باليوم العالمي لذوي الإعاقة -صور

شهد الدكتور ناصر الجيزاوي، رئيس جامعة بنها، احتفالية اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، والتي نظمها مركز مصطفى صادق الرافعي لخدمة ذوي الإعاقة بملاعب الجامعة، وذلك في إطار حرص الجامعة على دعم وتمكين الطلاب من ذوي الهمم.



حضر الاحتفالية كل من الدكتورة جيهان عبد الهادي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور أمجد حجازي عميد كلية الآداب، ووكلاء كلية علوم الرياضة، والدكتور خالد عيسوي المنسق العام للأنشطة الطلابية، وأمين عام الجامعة، والأمناء المساعدين.



وأكد الدكتور ناصر الجيزاوي أن جامعة بنها تحرص على الاحتفال سنويًا باليوم العالمي لذوي الهمم، انطلاقًا من دورها في توفير بيئة تعليمية دامجة ومجهزة تضمن للطلاب من ذوي الإعاقة الاستفادة القصوى من قدراتهم وطاقاتهم، إيمانًا بأن تمكينهم يمثل إضافة حقيقية وقيمة للمجتمع.



وأضاف رئيس الجامعة أن جامعة بنها تعمل على تحقيق الإتاحة والدمج الكامل للطلاب من ذوي الهمم من خلال إتاحة فرص تعليم متكافئة، وتوفير التسهيلات الأكاديمية والإدارية، إلى جانب تنظيم الأنشطة الثقافية والرياضية التي تُبرز مواهبهم وتعزز ثقتهم بأنفسهم.



وأشاد الجيزاوي باهتمام الدولة المصرية الكبير بذوي الهمم، من خلال المبادرات الرئاسية والبرامج التأهيلية والتشريعات الداعمة التي تسهم في تمكينهم في التعليم والعمل والحياة العامة.



من جانبها، أكدت الدكتورة جيهان عبد الهادي التزام الجامعة بمواصلة تقديم البرامج والخدمات والمبادرات التي تساعد ذوي الهمم على إطلاق إمكاناتهم والمشاركة الفاعلة في المنظومة التعليمية، إضافة إلى تنظيم فعاليات تهدف لرفع الوعي المجتمعي حول آليات التعامل الصحيح معهم.



وفي ختام الاحتفالية، أعرب رئيس الجامعة ومرافقوه عن إعجابهم بأداء الطلاب المشاركين وما قدموه من فقرات فنية وغنائية ورياضية عكست مواهبهم وقدراتهم المتميزة، موجّهين الشكر لجميع القائمين على تنظيم الفعالية.